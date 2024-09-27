Новий тариф на світло: кому доведеться платити більше з жовтня

За проєктом постанови Національного регулятора, за використання електроенергії у денні години український бізнес може платити більше вже від 30 жовтня.

Кого торкнеться підвищення

В НКРЕКП пояснюють, що українським комерційним компаніям зі сфери енергетики потрібні додаткові кошти для відновлення після російських атак, а отже, з 1 жовтня тариф на світло можуть переглянути.

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Крім того, ще одним аргументом підвищення є вирівнювання цін із закордонними. Завдяки цьому український ринок вигідніше куплятиме потужності для балансування у Європейському союзі.

Зауважте! Якщо постанову щодо збільшення цін на електроенергію ухвалять, то основні зміни торкнуться ринку "на добу наперед", у той час, як для балансуючого ринку змін не передбачається.

Відтак підвищення граничних цін на електроенергію може відбутися у період з 11:00 до 17:00. Тобто якщо зараз ціна за 1 мегават-годину складає 5,6 тисячі гривень, то після ухвалення постановити ціна зросте до 6,9 тисячі гривень, тим самим зрівняється із тарифом ранкового піка.