Потрібно знати всім: чи зміниться тариф на газ з 1 травня

Тариф на газ для побутових споживачів не змінювався протягом останніх декількох сезонів. Теперішня вартість палива має бути актуальною до кінця квітня.

Як зміниться тариф на газ у травні

За рішенням уряд діючий тариф на газ буде дійсним ще 6 місяців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Зверніть увагу! Теперішній тариф на газ має діяти до 31 жовтня 2025 року.

Зокрема, у "Нафтогазі" вартість кубометра газу і надалі сягатиме – 7,96 гривні. У інших постачальників цей тариф дещо інший – 7,70 – 9,99 гривні за кубометр.

Зараз саме "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії (ПОН). Тобто, ця компанія обслуговує більш як 95% українських споживачів.

Загальна ситуація з тарифами зараз виглядає так:

Зауважте! Українці платять не тільки безпосередньо за газ. Також оплачувати необхідно доставку палива. Цей платіж розраховується окремо, на рік вперед з урахуванням тогорічних показників.