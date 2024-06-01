Потрібно, щоб країна не лишилася без світла, – Міненерго про підвищення тарифів

Кабмін України 31 травня встановив нову єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення країни. У Міненерго наголосили, що це вимушений та необхідний крок для нашої держави.

Зокрема, це потрібно, щоб наша країна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему. Наразі ціна за електроенергію становить 4,32 гривні за кВт-годину.

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У Міненерго пояснили, чому підвищили тарифи на світло

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що нашу державу чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Саме тому й ухвалили таке складне та вимушене рішення, як підвищення тарифів на електроенергію.

Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо залучити усі можливі ресурси,

– заявив Галущенко.

Він також підкреслив, що якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

Окрім того, міністр зауважив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 гривні за кВт-годину), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

"Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави – адресні субсидії", – сказав міністр енергетики.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-годину, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.



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Чому тариф на світло однаковий для всіх