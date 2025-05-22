Тариф на воду по 78 гривень: чому ціну рекордно підвищили на Дніпропетровщині

В одному із сіл Дніпропетровщини рекордно підвищили тариф на воду. Відомо, що у платіжках вартість за куб води збільшилася у 6 разів. Втім для деякі громади можуть самостійно підвищувати тариф.

На скільки підвищили воду на Дніпропетровщині

В ефірі телемарафону повідомляють, що йдеться про село Вільне Губініської територіальної громади, передає 24 Канал. Там вартість води зросла до 78 гривень за куб.

Читайте також Вчасно – без переплат: коли передавати показники лічильника за воду

Втім за словами місцевих вода, яку подають у село, непридатна для споживання та навіть для поливу овочів. Водночас у квитанціях зазначено, що вода відповідає всім гігієнічним нормам.

Вартість постачання одного куба питної, санітарно-гігієнічної та виробничої води для населення села Вільне становить 78 гривень,

– пояснюють місцеві.

Натомість у сусідньому селі за один куб води селяни платять 60 гривень.

Як пояснює підвищення влада

Водночас комунальне підприємство, що обслуговує село, повідомляє, що має величезні борги за несплату тарифу за воду: лише 30% платять за воду. Водночас загальна сума боргу вже перевищила 100 тисяч гривень.

Крім того, зазначається, що востаннє тарифи на воду у цій місцевості піднімали 3 роки тому, а за цей період вартість електроенергії зросла на 200%.

Втім деякі громади дійсно можуть самостійно ухвалити рішення щодо підняття тарифу на воду згідно із законодавством. Ще раніше експертка з ЖКГ Христина Ненно для 24 Каналу пояснила, що не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП.

Відтак, якщо йдеться про маленькі містечка та села, де немає величезних водоканалів, хоча вони є в переліку НКРЕКП, то щодо них може прийняти рішення про підвищення місцева влада, каже Ненно.