Чи треба платити за доставку газу, якщо труби прокладені власноруч

У соцмережах активно триває дискусія щодо того, чи варто платити за доставку газу якщо труби були куплені та прокладені самостійно. Дехто сумнівається у законності таких тарифів.

Чи треба платити за доставку газу

У виданні пояснили, що попри те, що українці самостійно проклали собі додому труби, платити за доставку газу доведеться.

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На жаль, у соцмережах і навіть ЗМІ безліч помилкової інформації та шкідливих порад на цю тему. Досі популярний міф, що за доставку платити не треба. Проте, згідно з чинним законодавством, якщо споживач не платитиме, згодом ризикує накопичити борги та залишитися без газу (після завершення військового стану),

– йдеться у матеріалі.

Згідно з законодавством, якщо особа не буде платити за доставку газу й накопичить значний борг, їй припинять постачати ресурс.

Під час воєнного стану українцям не можуть відключити комунальні послуги, тому це зможуть зробити після його завершення.

Також варто зазначити, що вартість доставки газу у різних населених пунктах відрізняється у зв'язку з кількістю населення. Відповідно у селах платять більше ніж у містах.

Які тарифи на газ зараз в Україні

Оскільки 98% населення користується послугами Нафтогазу, для них вартість складає – 7,96 гривні за кубометр газу. До травня 2024 року ціна на газ не змінюватиметься.

Окрім Нафтогазу, в Україні працюють і інші постачальники ресурсу, але у кожного з них вартість відрізняється.