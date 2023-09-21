Нужно ли платить за доставку газа

В издании пояснили, что, несмотря на то, что украинцы самостоятельно проложили себе домой трубы, платить за доставку газа придется.

Читайте также Свет, вода и газ: изменятся ли тарифы в октябре

К сожалению, в соцсетях и даже СМИ множество ошибочной информации и вредных советов на эту тему. До сих пор популярен миф, что за доставку платить не надо. Однако, согласно действующему законодательству, если потребитель не будет платить, впоследствии рискует накопить долги и остаться без газа (по завершении военного положения),

– говорится в материале.

Согласно законодательству, если лицо не будет платить за доставку газа и накопит значительный долг, ему прекратят поставлять ресурс.

Обратите внимание! Во время военного положения украинцам не могут отключить коммунальные услуги, потому это смогут сделать после его завершения.

Также стоит отметить, что стоимость доставки газа в разных населённых пунктах отличается в связи с численностью населения. Соответственно в селах платят больше, чем в городах.

Какие тарифы на газ сейчас в Украине

Поскольку 98% населения пользуется услугами Нафтогаза, для них стоимость составляет – 7,96 гривны за кубометр газа. До мая 2024 цена на газ не будет меняться.

Кроме Нафтогаза в Украине работают и другие поставщики ресурса, но у каждого из них стоимость отличается.