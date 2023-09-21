Нужно ли платить за доставку газа
В издании пояснили, что, несмотря на то, что украинцы самостоятельно проложили себе домой трубы, платить за доставку газа придется.
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К сожалению, в соцсетях и даже СМИ множество ошибочной информации и вредных советов на эту тему. До сих пор популярен миф, что за доставку платить не надо. Однако, согласно действующему законодательству, если потребитель не будет платить, впоследствии рискует накопить долги и остаться без газа (по завершении военного положения),
– говорится в материале.
Согласно законодательству, если лицо не будет платить за доставку газа и накопит значительный долг, ему прекратят поставлять ресурс.
Также стоит отметить, что стоимость доставки газа в разных населённых пунктах отличается в связи с численностью населения. Соответственно в селах платят больше, чем в городах.
Какие тарифы на газ сейчас в Украине
Поскольку 98% населения пользуется услугами Нафтогаза, для них стоимость составляет – 7,96 гривны за кубометр газа. До мая 2024 цена на газ не будет меняться.
Кроме Нафтогаза в Украине работают и другие поставщики ресурса, но у каждого из них стоимость отличается.