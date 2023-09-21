Чи треба платити за доставку газу
У виданні пояснили, що попри те, що українці самостійно проклали собі додому труби, платити за доставку газу доведеться.
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На жаль, у соцмережах і навіть ЗМІ безліч помилкової інформації та шкідливих порад на цю тему. Досі популярний міф, що за доставку платити не треба. Проте, згідно з чинним законодавством, якщо споживач не платитиме, згодом ризикує накопичити борги та залишитися без газу (після завершення військового стану),
– йдеться у матеріалі.
Згідно з законодавством, якщо особа не буде платити за доставку газу й накопичить значний борг, їй припинять постачати ресурс.
Також варто зазначити, що вартість доставки газу у різних населених пунктах відрізняється у зв'язку з кількістю населення. Відповідно у селах платять більше ніж у містах.
Які тарифи на газ зараз в Україні
Оскільки 98% населення користується послугами Нафтогазу, для них вартість складає – 7,96 гривні за кубометр газу. До травня 2024 року ціна на газ не змінюватиметься.
Окрім Нафтогазу, в Україні працюють і інші постачальники ресурсу, але у кожного з них вартість відрізняється.