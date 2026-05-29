У Києві оновлюють тарифи та ціни на проїзд: що важливо знати з 1 червня

Із 1 червня для жителів Києва можуть змінитися окремі умови оплати комунальних послуг та користування громадським транспортом. Частина рішень уже визначена, тоді як навколо деяких тарифів досі тривають обговорення.

Чи зростуть тарифи на проїзд у Києві?

Із 1 червня 2026 року для жителів Києва не запроваджують нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті, попри тривалі дискусії навколо можливого подорожчання. Також без змін поки залишаються базові комунальні тарифи на електроенергію, газ та водопостачання.

Водночас частина рішень щодо транспортних цін уже має визначені терміни впровадження. Наразі одна поїздка у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері та міській електричці коштує 8 гривень. Для приватних маршруток тариф залишається на рівні 20 гривень.

Водночас у Києві вже готують наступний етап перегляду транспортних тарифів. Підвищення вартості проїзду до 30 гривень планують запровадити з 15 липня 2026 року, зауважує КМДА.

Довідково: До цього часу кияни можуть скористатися перехідним механізмом. Поїздки, придбані на транспортну картку за старою ціною до 14 липня, залишатимуться активними ще два місяці – до 14 вересня 2026 року.

Які комунальні тарифи діятимуть у червні?

Станом на 1 червня перегляду основних тарифів для побутових споживачів у столиці не передбачено.

Тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат.

Для власників двозонних лічильників продовжить діяти нічний тариф – 2,16 гривні за кіловат у період з 23:00 до 07:00.

Важливо! Уряд раніше продовжив дію таких цін щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Без змін залишається і вартість газу для більшості побутових споживачів. Клієнти "Нафтогазу України" й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр. Не повідомляли про оновлення тарифів і у "Київводоканалі".

Тому у червні для мешканців столиці збережуться чинні розцінки:

водопостачання близько 16,16 гривні за кубометр;

водовідведення близько 14,22 гривні за кубометр.

Чому тарифи поки не переглядають?