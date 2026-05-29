Вырастут ли тарифы на проезд в Киеве?

С 1 июня 2026 года для жителей Киева не вводят новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте, несмотря на длительные дискуссии вокруг возможного подорожания. Также без изменений пока остаются базовые коммунальные тарифы на электроэнергию, газ и водоснабжение.

Интересно Осталось 15 дней: кто может остаться без части пенсионного стажа

В то же время часть решений по транспортным ценам уже имеет определенные сроки внедрения. Сейчас одна поездка в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере и городской электричке стоит 8 гривен. Для частных маршруток тариф остается на уровне 20 гривен.

В то же время в Киеве уже готовят следующий этап пересмотра транспортных тарифов. Повышение стоимости проезда до 30 гривен планируют ввести с 15 июля 2026 года, отмечает КГГА.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Справочно: К этому времени киевляне могут воспользоваться переходным механизмом. Поездки, приобретенные на транспортную карту по старой цене до 14 июля, будут оставаться активными еще два месяца – до 14 сентября 2026 года.

Какие коммунальные тарифы будут действовать в июне?

По состоянию на 1 июня пересмотра основных тарифов для бытовых потребителей в столице не предусмотрено.

Тариф на электроэнергию останется на уровне 4,32 гривны за киловатт.

Для владельцев двухзонных счетчиков продолжит действовать ночной тариф – 2,16 гривны за киловатт в период с 23:00 до 07:00.

Важно! Правительство ранее продлило действие таких цен как минимум до 31 октября 2026 года.

Без изменений остается и стоимость газа для большинства бытовых потребителей. Клиенты "Нафтогаза Украины" и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр. Не сообщали об обновлении тарифов и в "Киевводоканале".

Поэтому в июне для жителей столицы сохранятся действующие расценки:

водоснабжение около 16,16 гривны за кубометр;

водоотвод около 14,22 гривны за кубометр.

Почему тарифы пока не пересматривают?