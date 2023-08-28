Газ, вода і світло: коли потрібно подавати показники лічильників

Окрім того, що за комунальні послуги потрібно регулярно платити, також необхідно щомісяця надсилати показники усіх лічильників. Коли і як це зробити, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Коли подавати показники лічильників на воду

Дані з лічильника споживання води потрібно надавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна наступними способами:

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в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота або Telegram-бота у додатку;

телефоном контакт-центру (044) 202-0202;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

До якого числа треба відзвітувати за електроенергію

Показники з лічильника електроенергії варто надавати до 4 числа кожного місяця. Є декілька способів це зробити:

через особистий кабінет ОСР;

зателефонувати до кол-центру ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

іншим способом, передбаченим ОСР.

Як подати показники газу

За споживання газу варто подавати показники з 1 по 5 число місяця. Проте не варто забувати, що українці платять ще й за транспортування ресурсу фіксовану ціну, тому вона нараховується автоматично.

Дані з лічильника можна подати так: