Світло, вода і газ: чи зміняться тарифи у жовтні

У червні влада збільшила тарифи на електроенергію майже удвічі, але після цього більше нічого не змінювалося. У жовтні ситуація залишиться стабільною.

Що буде з цінами на електроенергію

Тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину​. У Міненерго повідомили, що під час опалювального сезону його збільшувати не планують.

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Проте цієї вартості не вистачає для того, щоб покривати витрати на підтримування роботи енергетичної системи. Деякі експерти вважають, що вартість для населення має становити понад 5 гривень за кіловат-годину.

Ціни воду не зміняться

Підвищення тарифів на воду у жовтні чекати не варто. Проте у НКРЕКП неодноразово наголошували на дефіциті коштів, який спричинений несправедливими цінами на воду.

Раніше НКРЕКП заявляла про підвищення вартості води на 32%, влада виступила категорично проти цього рішення і його відмінили.

Чи зміняться тарифи на газ

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов розповів, що ціни на газ для населення залишаться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Компанія обслуговує близько 98% населення.

Олексій Чернишов Голова Нафтогазу Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго.

Проте варто зазначити, що окрім Нафогазу в Україні є й інші постачальники. Проте підвищувати ціни вони теж не будуть.