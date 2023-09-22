Тарифи на 2024 рік: чи зростуть ціни на газ для населення

Ціни на газ для населення та підприємств теплокомуненерго до кінця 2023 року змінювати не будуть. Ресурсів для забезпечення опалювального сезону достатньо.

Чи зростуть ціни на газ

Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов розповів у телемарафоні, що ціни на газ не зміняться, передає 24 Канал.

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Олексій Чернишов Голова правління НАК Нафтогаз України Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.

За його словами, підготовка до опалювального сезону пройшла на належному рівні. Нині ми маємо достатньо газу у підземних сховищах, що сприяє стабільній ціновій політиці.

Скільки українці платять за газ

Нафтогаз та інші постачальники газу не підійматимуть ціни на ресурс аж до травня 2024 року.

Враховуючи те, що Нафтогаз обслуговує близько 98% населення України, основний тариф на газ становить – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте існують і інші постачальники у яких ціна відрізняється і може сягати до 10 гривень за кубометр газу.

Нафтогазу надали статус постачальника "останньої надії". Це означає, що компанія обслуговуватиме клієнтів від яких відмовилися або не можуть обслуговувати інші постачальники.