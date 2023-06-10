Майже вдвічі дорожче: коли українці заплатять більше за комуналку
Для українців на початку літа підвищили тарифи одразу на дві комунальні послуги. Проте платити за новою вартістю доведеться дещо пізніше.
Коли українці платитимуть за новими цінами
Уже з червня для громадян діють нові тарифи на електроенергію та централізоване водопостачання та водовідведення. Проте платити доведеться вже у липні, коли надійдуть платіжки за перший місяць літа.
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Тарифи змінилися наступним чином:
- Вартість електроенергії зросла до – 2,64 гривні за кіловат-годин. Також вартість розподілу світла піднялася на 25 – 50% для обленерго з ілюстрації;
- Вартість води зросла, але сума відрізняється у кожній області. Нагадаємо, що ціна залежить від обсягів споживання, кількості споживачів конкретного водоканалу та особливостей надання послуг.
- Вартість газу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте в інших постачальників вартість відрізняється.
Як платити за електрику менше ніж 2,64 гривні
Щоб платити за світло менше, потрібно перейти на двозонний або тризонний тарифний план. Тоді у не пікові години електроенергія коштуватиме дешевше.
Двозонний тариф:
- 23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);
- 7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
Тризонний тариф:
- 8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);
- 7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).
Для цього потрібно потрати заяву на сайті обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет". Потім оплачуєте платіжку, яка надійде на пошту і протягом двох тижнів вас переведуть на обраний тариф.