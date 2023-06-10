Когда украинцы будут платить по новым ценам

Уже с июня для граждан действуют новые тарифы на электроэнергию и централизованное водоснабжение и водоотвод. Однако платить придется уже в июле когда поступят платежки за первый месяц лета.

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Тарифы изменились следующим образом:

Стоимость электроэнергии выросла до – 2,64 гривны за киловатт-часов. Также стоимость распределения света поднялась на 25 – 50% для облэнерго по иллюстрации;

Напомним! Для прифронтовых территорий стоимость электроэнергии не будет меняться.

Цена воды возросла, но сумма различается в каждой области. Напомним, что цена зависит от объемов потребления, количества потребителей конкретного водоканала и особенностей предоставления услуг.

Стоимость газа не будет меняться до 1 мая 2024 года. Клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 гривны за кубометр газа. Однако у других поставщиков стоимость разнится.

Как платить за электричество менее 2,64 гривны

Чтобы платить за свет меньше, нужно перейти на двухзонный или трехзонный тарифный план Тогда в не пиковые часы электроэнергия будет стоить дешевле.

Двухзонный тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонный тариф:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Для этого нужно подать заявление на сайте облэнерго и через онлайн-платформу "Персональный кабинет". Затем оплачиваете платежку, которая поступит на почту и в течение двух недель вас переведут на выбранный тариф.