Коли українці платитимуть за новими цінами

Уже з червня для громадян діють нові тарифи на електроенергію та централізоване водопостачання та водовідведення. Проте платити доведеться вже у липні, коли надійдуть платіжки за перший місяць літа.

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Тарифи змінилися наступним чином:

Вартість електроенергії зросла до – 2,64 гривні за кіловат-годин. Також вартість розподілу світла піднялася на 25 – 50% для обленерго з ілюстрації;

Нагадаємо! Для прифронтових територій вартість електроенергії не змінюватимуть.

Вартість води зросла, але сума відрізняється у кожній області. Нагадаємо, що ціна залежить від обсягів споживання, кількості споживачів конкретного водоканалу та особливостей надання послуг.

Вартість газу не змінюватиметься до 1 травня 2024 року. Клієнти "Нафтогазу" платитимуть – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте в інших постачальників вартість відрізняється.

Як платити за електрику менше ніж 2,64 гривні

Щоб платити за світло менше, потрібно перейти на двозонний або тризонний тарифний план. Тоді у не пікові години електроенергія коштуватиме дешевше.

Двозонний тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонний тариф:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Для цього потрібно потрати заяву на сайті обленерго та через онлайн-платформу "Персональний кабінет". Потім оплачуєте платіжку, яка надійде на пошту і протягом двох тижнів вас переведуть на обраний тариф.