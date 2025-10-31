Дефіцит електроенергії зростатиме: що буде з тарифами на світло у 2026 році

НБУ дав прогноз, чи зміняться тарифи на комуналку у 2026 році. Складна ситуація може виникнути з тарифами на світло з огляду на потребу у відновленні інфраструктури.

Чи зростуть тарифи на електроенергію?

У 2026 році ВВП зростатиме досить стримано, тому для утримання економіки можуть підвищити тарифи для населення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Інфляційний звіт НБУ.

Зокрема, можливе часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. Усе через те, що наприкінці 2025 року та на початку 2026 року економіка України функціонуватиме умовах більшого дефіциту електроенергії.

Планують, що у результаті дії всіх цих чинників інфляція сповільниться до 6,6% у 2026 році та досягне цілі наприкінці 2027 року.

Разом з тим в НБУ запевнили, що до кінця опалювального сезону 2025‒2026 років чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Проте це може відбутися у другому півріччі 2026 року.

Чи будуть відключення газу й води взимку?

Сценарії на прийдешню зиму вже не такі оптимістичні, як у були на початку осені, повідомляє 24 Канал.

Святослав Павлюк розповів, що росіяни атакують критичну інфраструктуру, зокрема газову та електричну. Попри те, що ситуації після обстрілів та, відповідно, ремонтні роботи в енергетичних секторах відрізняються одне від одної, однак загальна ситуація наразі є більш-менш контрольованою.

Водночас Павлюк пояснює, що з водою теж можуть бути проблеми. Зокрема через те, що якщо не буде повноцінного постачання електроенергії, то відповідно робота насосів підкачки та подачі підкачки по суті переводиться на роботу дизельних генераторів.

Він пояснює, що насоси водоканалу – це велетенські та потужні установки, які беруть мегавати. І забезпечити їхню роботу, зокрема завдяки дизельним генераторам або газопоршневим машинам, доволі складно.

Стан енергосистеми України та прогноз на опалювальний сезон