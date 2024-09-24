Збільшити тариф у півтора раза: влада відреагувала на пропозицію підняти ціни на світло

24 вересня 2024, 15:20
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Автор: Тетяна Стельмах

Джерело:

Олексій Кучеренко

Нещодавно "Укренерго" запропонувало підняти тарифи на передачу електроенергії для українців практично в півтора раза. У Верховній Раді наголосили на необхідності аудиту компанії.

Влада відреагувала на пропозицію підвищити тарифи

Нардеп Олексій Кучеренко розповів, що рішення про підвищення тарифів не може бути прийняте без повного аудиту компанії з боку Держаудитслужби.

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Олексій Кучеренко

Народний депутат України

Наголошую — ніякі аудити іноземних аудиторів, які вони роблять дуже поверхнево та на замовлення тих хто платить гроші, не може бути вагомим аргументом. Так само як і лобістські позиції всіляких "незалежних членів" наглядової ради, які просто імітують бурхливу діяльність за чималі гроші. Нам з вами оплачувати цей тариф — тому ми маємо повне право на повний аудит!

На його думку, варто проаналізувати:

  • кредити,
  • безповоротну допомогу,
  • витрати,
  • кошториси,
  • ефективність,
  • піар,
  • штатну чисельність,
  • зарплати,
  • премії.

Спочатку слухання має провести сама компанія, а вже потім після офіційного звернення в НКРЕКП, яка має встановити економічно обґрунтований тариф на монопольний вид діяльності.

Ось там і розберемося з ефективністю роботи компанії за останні роки,
– додав він.

Нагадаємо! Нині Україна працює над захистом енергетичних об'єктів, які вціліли після російських обстрілів.