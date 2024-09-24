Збільшити тариф у півтора раза: влада відреагувала на пропозицію підняти ціни на світло
Джерело:Олексій Кучеренко
Нещодавно "Укренерго" запропонувало підняти тарифи на передачу електроенергії для українців практично в півтора раза. У Верховній Раді наголосили на необхідності аудиту компанії.
Влада відреагувала на пропозицію підвищити тарифи
Нардеп Олексій Кучеренко розповів, що рішення про підвищення тарифів не може бути прийняте без повного аудиту компанії з боку Держаудитслужби.
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Наголошую — ніякі аудити іноземних аудиторів, які вони роблять дуже поверхнево та на замовлення тих хто платить гроші, не може бути вагомим аргументом. Так само як і лобістські позиції всіляких "незалежних членів" наглядової ради, які просто імітують бурхливу діяльність за чималі гроші. Нам з вами оплачувати цей тариф — тому ми маємо повне право на повний аудит!
На його думку, варто проаналізувати:
- кредити,
- безповоротну допомогу,
- витрати,
- кошториси,
- ефективність,
- піар,
- штатну чисельність,
- зарплати,
- премії.
Спочатку слухання має провести сама компанія, а вже потім після офіційного звернення в НКРЕКП, яка має встановити економічно обґрунтований тариф на монопольний вид діяльності.
Ось там і розберемося з ефективністю роботи компанії за останні роки,
– додав він.
Нагадаємо! Нині Україна працює над захистом енергетичних об'єктів, які вціліли після російських обстрілів.