Власть отреагировала на предложение повысить тарифы
Нардеп Алексей Кучеренко рассказал, что решение о повышении тарифов не может быть принято без полного аудита компании со стороны Госаудитслужбы.
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Подчеркиваю – никакие аудиты иностранных аудиторов, которые они делают очень поверхностно и по заказу тех, кто платит деньги, не может быть весомым аргументом. Так же как и лоббистские позиции всевозможных "независимых членов" наблюдательного совета, которые просто имитируют бурную деятельность за немалые деньги. Нам с вами оплачивать этот тариф – поэтому мы имеем полное право на полный аудит!
По его мнению, стоит проанализировать:
- кредиты,
- безвозвратную помощь,
- расходы,
- сметы,
- эффективность,
- пиар,
- штатную численность,
- зарплаты,
- премии.
Сначала слушания должна провести сама компания, а уже потом после официального обращения в НКРЕКП, которая должна установить экономически обоснованный тариф на монопольный вид деятельности.
Вот там и разберемся с эффективностью работы компании за последние годы,
– добавил он.
Напомним! Сейчас Украина работает над защитой энергетических объектов, которые уцелели после российских обстрелов.