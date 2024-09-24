Влада відреагувала на пропозицію підвищити тарифи

Нардеп Олексій Кучеренко розповів, що рішення про підвищення тарифів не може бути прийняте без повного аудиту компанії з боку Держаудитслужби.

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Олексій Кучеренко Народний депутат України Наголошую — ніякі аудити іноземних аудиторів, які вони роблять дуже поверхнево та на замовлення тих хто платить гроші, не може бути вагомим аргументом. Так само як і лобістські позиції всіляких "незалежних членів" наглядової ради, які просто імітують бурхливу діяльність за чималі гроші. Нам з вами оплачувати цей тариф — тому ми маємо повне право на повний аудит!

На його думку, варто проаналізувати:

кредити,

безповоротну допомогу,

витрати,

кошториси,

ефективність,

піар,

штатну чисельність,

зарплати,

премії.

Спочатку слухання має провести сама компанія, а вже потім після офіційного звернення в НКРЕКП, яка має встановити економічно обґрунтований тариф на монопольний вид діяльності.

Ось там і розберемося з ефективністю роботи компанії за останні роки,

– додав він.

Нагадаємо! Нині Україна працює над захистом енергетичних об'єктів, які вціліли після російських обстрілів.