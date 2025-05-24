Які тарифи на електроенергію будуть у червні 2025

Торік вартість електроенергії зросла майже вдвічі. Цьогоріч змін не було. Тобто тариф і надалі складав 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як подорожчає електроенергія у червні 2025

Український уряд не планує підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів з 1 червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

Читайте також У Росії зросте вартість ЖКП: стало відомо, що сталося

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.

Тобто, вартість електроенергії і надалі складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину. Як сказав Денис Шмигаль, діятиме ПСО ще щонайменше 5 місяців.

Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину,

– каже Шмигаль.

До того ж варто зауважити, що є громадяни, які мають право платити за електроенергію значно менше. Зокрема, це власники двозонних лічильників. Для таких осіб тариф ділиться так: