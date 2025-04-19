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Економіка Тарифи Тарифи на газ: хто з українців платитиме більше вже з 1 травня
19 квітня, 12:30
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Тарифи на газ: хто з українців платитиме більше вже з 1 травня

Валерія Моргун
Основні тези
  • З 1 травня 2025 року деяким українцям надішлють "третю платіжку" за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
  • Ціни на природний газ для населення у травні залишаться на рівні 7,96 гривні за 1 кубометр для більшості споживачів.

З 1 травня 2025 року деякі українці платитимуть за газ більше. І це попри чинність мораторію на підвищення цін.

Деякі українці платитимуть за газ більше

Однак додаткові витрати пов'язані із запровадженням нової послуги, пише 24 Канал з посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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У травні деяким користувачам природного газу прийде так звана "третя платіжка". Її надішлють мешканцям багатоквартирних будинків. Вони мають сплатити нову послугу – технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Вартість сервісу розраховуватиметься індивідуально і залежатиме від різних факторів:

  • довжина трубопроводу;
  • кількість муфтових з'єднань;
  • газових кранів у будівлі.
  • Сума ж розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.

Квитанції приходитимуть не щомісяця, а раз на три або п'ять років, залежно від віку будинку:

  • газовим мережам понад 25 років – один раз на три роки;
  • газовим мережам менше 25 років – один раз на п'ять років.

Зверніть увагу! Філії компанії "Газорозподільні мережі України" вже опублікували на своїх сайтах графіки можливу вартість послуг.

Чи зміняться у травні ціни на газ?

У травні ціни на природний газ для населення залишиться на колишньому рівні — 7,96 гривні за 1 кубометр. Ця ціна діятиме для більшості побутових споживачів, які обслуговуються ГК "Нафтогаз України". Решта газопостачальників мають ціни, які коливаються від 7,7 до 9 гривні за 1 кубометр.
 