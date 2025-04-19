Тарифи на газ: хто з українців платитиме більше вже з 1 травня
- З 1 травня 2025 року деяким українцям надішлють "третю платіжку" за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
- Ціни на природний газ для населення у травні залишаться на рівні 7,96 гривні за 1 кубометр для більшості споживачів.
З 1 травня 2025 року деякі українці платитимуть за газ більше. І це попри чинність мораторію на підвищення цін.
Деякі українці платитимуть за газ більше
Однак додаткові витрати пов'язані із запровадженням нової послуги, пише 24 Канал з посиланням на ТОВ "Газорозподільні мережі України".
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У травні деяким користувачам природного газу прийде так звана "третя платіжка". Її надішлють мешканцям багатоквартирних будинків. Вони мають сплатити нову послугу – технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Вартість сервісу розраховуватиметься індивідуально і залежатиме від різних факторів:
- довжина трубопроводу;
- кількість муфтових з'єднань;
- газових кранів у будівлі.
- Сума ж розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.
Квитанції приходитимуть не щомісяця, а раз на три або п'ять років, залежно від віку будинку:
- газовим мережам понад 25 років – один раз на три роки;
- газовим мережам менше 25 років – один раз на п'ять років.
Зверніть увагу! Філії компанії "Газорозподільні мережі України" вже опублікували на своїх сайтах графіки можливу вартість послуг.