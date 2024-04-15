Уряд подовжив дію ПСО на газ для виробництва електроенергії до кінця літа

Через обстріли росіян, значно пошкоджено енергосистему України. Попри це, тариф на газ для виробництв залишатиметься незмінним до кінця літа.

Яке рішення прийняв Кабмін

12 квітня Кабмін погодив продовження дії спецобов'язку ТОВ "Нафтогаз" до 31 серпня поточного року. Йдеться про постачання газу для виробництва електроенергії на тепловій генерації.

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Тарифи на газ залежать від типу виробництв. До кінця серпня вони будуть такими:

для виробництва електрики на теплоелектроцентралях із теплофікаційним циклом ціна за кубометр складатиме 16,5 гривень;

для газотурбінних та газопоршневих установок – 16,5 гривень за кубометр;

для ТЕС та ТЕЦ із конденсаційним циклом – 10,95 гривні за кубометр.

Які тарифи для споживачів

Цьогоріч Україна вперше пройшла сезон на власному газу.

Станом на тепер, "Нафтогаз" виступає постачальником останньої надії (ПОН). Ця компанія обслуговує близько 98% українців.

Тариф для споживачів у "Нафтогазі" зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр. У інших регуляторів ціни дещо відрізняються.