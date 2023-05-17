Українцям встановили тариф на газ на рік: скільки треба платити за кубометр
Джерело:Нафтогаз України
"Нафтогаз" визначився з тарифом на газ до 1 травня 2024 року. Він складатиме 7,96 гривні за кубометр.
"Нафтогаз" зафіксував тариф
Тариф "Фіксований" у 7,96 гривні за кубометр почав діяти 1 травня 2023 року. Прикметно, що до того часу вартість газу компанія оцінювала в ту ж суму. Причини:
- воєнний стан;
- економічна ситуація в Україні.
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Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні,
– зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Комуналка здорожчала
Тим часом загальна вартість комунальних послуг в Україні зросла. За даними Держстату, з квітня 2022 року по квітень 2023-го тарифи ЖКГ зросли на 4%.
Найбільше здорожчало утримання та ремонт житла – на 20,6%. А крім того, прибирання сміття – на 17%. Також зросли тарифи на:
- послуги з управління багатоквартирними будинками – на 1,8%,
- водопостачання – на 0,8%,
- каналізація – на 0,7%.