Як зміниться вартість газу для побутових споживачів з 1 червня

Цьогоріч вартість газу для побутових споживачів не зростала. З 1 червня зміни також не відбудуться.

Які тарифи на газ будуть влітку 2025

Постачальник останньої надії (ПОН) – компанія "Нафтогаз" має тариф для побутових споживачів – 7,96 гривні за кубометр, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

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Нагадаємо! Саме "Нафтогаз" обслуговує близько 98% українських споживачів, це приблизно 12 мільйонів домогосподарств.

Роман Чумак Колишній очільник групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

За рішенням регулятора, ця вартість буде актуальною ще щонайменше до 30 квітня 2026 року. У інших постачальників тарифи на газ знаходиться в межах 7,70 – 9,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Як зауважує ГазПравда, деякі постачальники пропонують місячні тарифи: від 8,46 до 25 гривень за кубометр. Зауважимо, що ці ціни не є базовими. До того ж компанія не має права перевести абонента з річного на місячний тарифи.