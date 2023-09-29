"Нафтогаз" закликав українців перевірити показники газових лічильників
Джерело:Нафтогаз
У "Нафтогазі" закликали українців подати показники з лічильників газу до 5 жовтня. Для цього потрібно скористатися одним із способів.
Як подати показники лічильників газу
"Нафтогаз" закликав своїх клієнтів передавати показання лічильника за спожитий газ до 5 жовтня. Якщо цього не зробити, у платіжках можуть надійти недостовірні суми.
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Не витрачайте час на дзвінки в контакт-центр, візити в Центри обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платіжок. Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК "Нафтогаз України". Тестуйте наші діджитал – канали та обирайте найзручніший,
– йдеться у повідомленні.
Передати показники можна онлайн:
- чатботи;
- СМС на короткий номер 4647;
- особистий кабінет;
- за спрощеною процедурою.
Також можна звернутися за наступними номерами, щоб подати показники використовуючи IVR меню:
- 066-300-2-888;
- 098-300-2-888;
- 093-300-2-888.
Скільки українці платять за газ
Послугами "Нафтогаз" нині користується близько 98% за тарифом 7,96 гривні за кубометр газу. Ціни до 2024 року підіймати не будуть. Також вартість не зростатиме і в інших постачальників.