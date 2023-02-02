Тарифи у лютому: чи зміниться оплата за комунальні послуги

Війна внесла чимало змін у життя українців. Саме тому з 24 лютого 2022 року Уряд "заморозив" тарифи на комунальні послуги. Чи залишаться вони такими самими у лютому 2023 року, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Нагадуємо, що ще у листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що попри всю складність тарифи на комунальні послуги залишаться без змін. Зростати вони не будуть до кінця опалювального сезону.

Читайте також Відшкодування за комунальні: хто може отримати 50% на оплату

Тарифи на воду: гаряча та холодна

Як було відомо раніше, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у січні та липні 2023 року мала змінити тарифи на водопостачання та водовідведення. Однак цю постанову скасували, тому поки залишаться на тому ж рівні що й були у 2022 році.

Схожа ситуація із тарифами на гарячу воду, які Уряд зафіксував до закінчення війни.

Що варто робити для зменшення платіжки за воду

Попри зафіксовані тарифи, фінансові можливості українців через війну суттєво погіршилися. Тому економити доводиться частіше. Ось декілька порад:

Якщо ваша пральна машина завантажена не повністю, тоді вона використовуватиме більше води, ніж зазвичай. Періть лише із максимально завантаженим барабаном.

Цікаво, що унітаз, який протікає, може витрачати близько 72 000 літрів води на рік, а кран – до 6 000 літрів на місяць. Тому радимо перевіряти на справність усю сантехніку.

Економна сантехніка, як от унітаз з двома видами змиву, може зберегти вашій сім'ї з 3 осіб до 15 літрів води на день.

Спробуйте приймати душ швидше. Таким чином за місяць ви зможете заощадити до 500 літрів води.

Якщо чистите зуби або миєте посуд, то не залишайте відкритим кран. Так вдасться зекономити сотні літрів води – саме стільки піде у каналізацію за 3 хвилини.

До речі, крани з розпилювачем у ванній та на кухні змиють мило не гірше ніж звичайний кран. А при цьому витратиться води у рази менше.

Як заощадити на воді / Інфографіка 24 Каналу

Ситуація із газом також не зміниться

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну тарифи для населення, які мали змінити ще наприкінці весни 2022 року, залишили без змін.

в Україні діє два тарифи на газ – річний та місячний. Всіх споживачів автоматично перевели на річний тариф який ще не змінювався. А от місячна пропозиція, як і раніше, змінюється.

Які тарифи діють зараз:

"Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний;

"Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;

"Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.

Більшу частину українців перевели на тариф від НАК "Нафтогаз". Він виконує роль постачальника останньої надії (ПОН). Також, доводиться платити ще й за розподіл газу.

Тарифи на розподіл газу / Інфографіка 24 Каналу

Як менше платити за тепло

У коментарі Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", радить власникам квартир з індивідуальним опаленням підлаштуватися під графіки відключень електроенергії й так заощаджувати.

Наприклад, вмикати котел хоча б на годину, коли дають світло. А згодом котел можна поставити на екорежим. Проте у квартирах з централізованим опаленням такі маневри неможливі.

Щільніше одягайтесь й економте власне тепло.

Опалюйте кухню, готуючи на газовій плиті. Не обов'язково використовувати для цього батареї.

У спальні ліжко можна прогрівати грілками, або ж бутилками із гарячою водою, поклавши їх під ковдру.

Утепліть будинок, насамперед вікна та двері.

Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а, відповідно, зменшить платіжки.

За допомогою терморегулятора можна регулювати подачу теплоносія в батарею.

Як зменшити платіжку за газ / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу В Україні змінилися ціни на м'ясо: що подешевшало та подорожчало у лютому

Електроенергія у 2023 році

Попри те, що Кабмін прийняв постанову, яка фіксує тарифи на світло принаймні до кінця березня, у платіжках українців можуть з'являтися чималі суми. Це все через надмірне споживання електроенергії, коли його подають.

За словами Олега Попенко, експерт з житлово-комунальних послуг, люди у момент, коли світло подають, масово вмикають всі прилади та паралельно заряджають всі гаджети.

Виходить так, що фактично є відключення у побутових споживачів й по факту вони ніби як повинні під час відключень не споживати електроенергію, але виходить так, що якраз в той момент, коли населенню подають електроенергію й вони вмикають всі прибори, то вони більше споживають,

– додає експерт.

Які тарифи на світло діють в Україні:

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину – понад 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків та для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Що потрібно робити, щоб споживати менше світла

Найбільше споживає електроенергії у домі електроплита, а також фен, праска та електрочайник. Навіть пральна машина "їсть" менше. Тому користуйтеся такими енергоємними приладами не у пікові години.

Перегляньте свої звички;

До прикладу, вимикайте вдома прилади та освітлення кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне. Також, візьміть за звичку вимикати прилади, якими ви не користуєтесь постійно. Навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то за рік так може "нагоріти" декілька кіловатів.

Користуйтесь технікою з екорежимом;

Такий режим дійсно економить кошти вашої сім’ї. Звичка використовувати техніку на таких "середніх" і економних режимах ще й продовжить строк її служби.

Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту;

Поставте собі за мету споживати в наступний місяць менше на 10 кіловатів. Це може стати захопливим квестом і сімейною грою.

Купіть LED лампи;

Лампи старого зразка, окрім того, що яскраво світять і виконують свої функції, ще й нагріваються. За цю додаткову енергію на нагрів ми переплачуємо.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу