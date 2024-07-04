Підвищення тарифів на комуналку до кінця 2024 року: до чого готуватись українцям

Цього року деякі тарифи на комуналку вже значно підвищилися. Втім, для відновлення енергосистеми все ще необхідні додаткові фінансові ресурси.

Чи буде підвищення тарифів на комуналку

Нардеп Олег Семінський повідомив, що представники МВФ вже натякнули українським чиновникам на те, що можливо варто зняти мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні.

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Проте, нині документальних підтверджень цьому немає. Поки що МВФ не вимагає цього, а сам український уряд також не має наміру підвищувати тарифи до кінця 2024 року.

Вони просто висловлюють своє бачення. Треба знову ж таки виходити з реалій, які ми маємо в країні – війна, доходи населення тощо. Ідея підвищення тарифів виникла не просто так. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергосистеми. Внаслідок атак росіян, лише навесні 2024 року Україна отримала збитки в розмірі 1 мільярда доларів,

– заявив нардеп.

А все тому, пояснює нардеп, що для відновлення енергосистеми потрібні додаткові фінансові ресурси. Одним із можливих способів їх отримання є підвищення тарифів на комунальні послуги.