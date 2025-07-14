У Росії закінчуються гроші: Кремль підвищує тарифи на комуналку на окупованих територіях

Росія підвищила тарифи на комунальні послуги на окупованих територіях. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

На ТОТ зростають тарифи на комуналку

Окупаційні адміністрації називають це "поетапною індексацією" до "загальноросійських стандартів", передає 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Але насправді це означає остаточну відмову Росії від "дешевої комуналки". Це була пропагандистська обіцянка Донбасу під час гібридної агресії у 2014-му, як зазначає видання.

Раніше платіжки там дійсно були дешевшими, ніж на вільній території України – однак тепер будуть подекуди навіть вищими, –

уточнили у тексті.

Наприклад, на окупованій Донеччині середня платіжка за квартиру на 50 квадратних метрів буде 6 тисяч рублів узимку та 5 рублів влітку (це близько 2,6-2,7 тисячі гривень). Однак на підконтрольній Україні території Україна сума складатиме 2 тисячі у зимовий сезон та тисячу у літню пору року.

І це з урахуванням того, що місто-мільйонник – Донецьк – уже 3 роки живе з подачею води по днях і годинах. Тому люди скаржаться на "якість послуг", які вони здебільшого навіть не отримують.

Вода технічна і пити її неможливо, каналізація зношена. Крім того, міста потопають у смітті, адже його вивозять раз-два на місяць.

На початку цього року окупаційні адміністрації вже переглядали тарифи. Зокрема з 1 липня платіжка зросла в середньому майже на 30%. Але це не останнє здорожчання: наступне, за інформацією пропагандистських ресурсів, заплановане рівно за рік, з 1 липня 2026-го.

Журналіст Денис Казанський каже, що насправді логіка в цьому підвищенні одна – просто у Росії закінчуються гроші. Тепер росіяни мають зібрати їх зі свого населення або з населення окупованих територій, щоб компенсувати нестачу в бюджеті.

Вже нема у Путіна грошей, щоб, як раніше, кидати їх своєму населенню, як кістку – і купувати його лояльність,

– заявив журналіст.

Зверніть увагу! Зараз населення окупованих територій фактично оплачує війну проти своєї ж країни, свою ж власну окупацію.