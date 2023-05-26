Тарифи літом зростуть: скільки платитимуть українці за воду та світло

Цього літа на українців очікує одразу два підвищення тарифів на комунальні послуги. Для деяких споживачів, зростуть ціни на електроенергію і на водопостачання.

На скільки піднімуть ціни на електроенергію

З 1 червня ціна на електроенергію зросте, але це стосується лише деяких операторів. Тепер українці платитимуть не лише за спожиті кіловати, і й за їх розподіл.

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Нагадаємо! Таке підвищення зумовлене необхідністю відновити енергосистему України після російських обстрілів.

Тарифи на розподіл зростуть на 25 – 50% у два етапи: в червні та протягом липня – грудня 2023 року. Підвищення чекає на 22 компанії з розподілу світла. До них належать:

"Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "ДТЕК Дніпровські електромережі", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські електромережі", "Львівобленерго" тощо.

Для прифронтових територій тарифи не зміняться. Для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, окремо розглядалось питання встановлення тарифів. Вони обслуговуватимуть населення за старими цінами до кінця червня. Серед них:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Коли підвищать тарифи на воду

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення може зрости на 30% у великих містах. У НКРЕКП повідомили, що підвищення заплановане на 1 червня 2023 року.

Підвищення цін зумовлені тим, що у невеликих містах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих містах усе без змін. Сказати точних цифр, щодо підвищення тарифів у комісії не можуть, тому що вони розраховуються окремо для кожної області.

На вартість впливають: