23 грудня уряд Росії підписав постанову, яка стосується усього населення країни. Тож з 1 січня для росіян терміново піднімуть тарифи на електроенергію.

Росія збільшить тарифи для населення

Російські ЗМІ повідомляють, що урядове доручення вже спустили на регіональний рівень. Нововведення запровадять з 1 січня 2024 року.

Читайте також Сотні мільярдів євро: яка вартість євроінтеграції України для ЄС

Ставка тарифу зростатиме для споживачів, які збільшують своє споживання ресурсу. Попри це, нову норму ввели по усій країні.

З якими проблемами стикається російська економіка

Раніше Росія неодноразово заявляла про підвищення тарифів на газ для населення. Зокрема, з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% – з 1 липня 2025 року.

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що у Росії є дві основні проблеми через санкції Заходу. Це:

транскордонні платежі (для багатьох компаній);

розвиток довгострокового фінансування.

Нині російська економіка демонструє наступні показники:

зниження ВВП у річному вимірі склало 2,5% (з 24 лютого 2022 року);

дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.

Український центр безпеки і співпраці теж повідомив, що економічні показники Росії у 2022 році були трохи гірші ніж у 2021 році. Тож можна зробити висновок, що того року послаблення економіки внаслідок санкцій не відбулося.