Виробники автомобілів у США поки що утрималися від підвищення цін через нові тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Проте скоро ситуація може змінитися.

Коли здорожчають автомобілі?

Від часу введення Трампом нових тарифів на автомобілі у квітні 2025 року автовиробники вже зазнали додаткових втрат на мільярди доларів, однак поки що споживачі не відчули різкого здорожчання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Аналітики прогнозували, що ціни на автомобілі різко підскочать до кінця вересня. Однак цього не сталося, оскільки компанії вирішили самостійно покривати додаткові витрати, а не перекладати їх на клієнтів.

Середня ціна, рекомендована виробниками, на нові автівки у США до середин серпня підвищилася менше ніж на 1%.

Ця тенденція зберігається і восени – автовиробники помірно підвищують ціни на нові моделі.

Схильність керівників автомобільних компаній не перекладати тарифні витрати на покупців пояснюється тим, що американські споживачі можуть не витримати різкого подорожчання після багаторічного зростання цін на нові та вживані автомобілі,

– пояснюють аналітики.

Однак зараз, коли більшість тарифів Трампа залишаються чинними, тиск на автопром зростає:

General Motors прогнозує, що додаткові витрати через тарифи Трампа цього року зростуть до 5 мільярдів.

Ford очікує зростання витрат на рівні 3 мільярдів доларів.

У автомобільних компаній є кілька способів, що компенсувати втрати й не перекладати їх повністю на клієнтів, зокрема, вони можуть змусити постачальників та дилерів платити більше. Тим паче, що американський автопром намагається залишатися конкурентоспроможним на світовому ринку.

Однак аналітики вважають, що автовиробники все одно змушені будуть підвищувати ціни на тлі нових тарифів.

За оцінкою колишнього керівника GM Воррена Брауна, компанії почнуть підіймати ціни у другій половині року, щоб захистити свій прибуток, хоча це й може знизити попит і загальні обсяги продажів.

Аналітик CarGurus Кевін Робертс також вважає, що компанії будуть більше фокусуватися на дорогих моделях з вищим прибутком.

Конкуренція досі висока, і частка ринку надзвичайно важлива для виробників. Тому підвищення цін буде дуже поступовим,

– упевнений дилер Скотт Кунес.

Втім, деякі компанії вже підвищували ціни на окремі моделі, вироблені в Мексиці, зокрема Ford, деякі моделі Subaru, а також люксові бренди, як Porsche й Aston Martin.

Варто знати! Окрім того, автовиробники частково перекладають додаткові витрати на споживачів опосередковано, не підвищуючи ціни. Зокрема, плата за доставку до дилера (destination fee) у 2025 році збільшилася на 8,5% – до найбільшого рівня за останні 10 років.

Тарифи Трампа на автомобілі: що відомо?