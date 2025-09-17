Як тарифи проти Китаю вплинуть на ціни?

В поточних умовах морські перевізники не можуть перекладати додаткові витрати на клієнтів, оскільки обсяги торговельних потоків знижуються, а компанії ведуть активну боротьбу за частку ринку пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Втім, виконавчий директор Коаліції сільськогосподарського транспорту США Пітер Фрідман, зазначив, що зрештою їм все одно доведеться перекласти додаткові витрати через мита на інших учасників ланцюжка – клієнтів.

Вони стикаються зі збільшенням власних внутрішніх витрат, що робить перевезення невигідними,

– пояснив Фрідман.

Важливо! США планують стягувати збори з суден, побудованих, належних і експлуатованих Китаєм, які будуть заходити в американські порти з 14 жовтня. В Офісі торгового представника США зазначили, що ці мита спрямовані на протидію несправедливій торговій практиці Китаю в морській галузі.

Як зазначається, Китай виробляє більше суден, ніж будь-яка інша країна.

На його верфі припадає близько 29% контейнеровозів, що знаходяться в експлуатації, і 70% контейнеровозів, що знаходяться на замовленні, якщо вимірювати за місткістю.

Чому американські компанії проти мит?

На початку року сотні компаній і торгових асоціацій звернулися до Офісу торгового представника США з проханням не вводити запропоновані тоді збори, які повинні були стягуватися за кожен захід китайського судна в американський порт.

Вони вказували на значне збільшення вартості доставлення.

Примітно! У квітні адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про більш м'які збори, що стягуються з китайських суден за кожен рейс до США, і надала перевізникам шестимісячний термін до їх вступу в силу.

Як зазначається, після введення мит перевізник буде платити від 1 до 2,7 мільйона доларів за доставлення китайського контейнеровоза в США, здатного перевезти еквівалент 10 тисяч контейнерів. Збори будуть щорічно збільшуватися і до 2028 року складуть від 1,9 до 7,4 мільйона доларів.

Як мита проти Китаю змінюють морські перевезення?

Деякі з найбільших світових морських перевізників, такі як французька CMA CGM і швейцарська Mediterranean Shipping, протягом останніх місяців виводили китайські судна з торгових маршрутів США і додавали судна, побудовані в таких країнах, як Південна Корея.

Перестановки суден створюють послуги, які для перевізників більше не є оптимальними з операційного погляду,

– зазначив головний аналітик компанії Xeneta Пітер Сенд.

Як зазначається, деякі перевізники вже зв'язалися з імпортерами та експортерами, щоб повідомити, що наразі вони не будуть стягувати додаткові збори.

Хоча ця нова структура тарифів може створити певні труднощі, MSC не планує вводити будь-які додаткові збори, пов'язані з митами, на цей час. З усім тим, ми залишаємо за собою право переглянути цю позицію, якщо в майбутньому зміняться витрати або нормативні вимоги,

– йшлося в нещодавньому повідомленні MSC для клієнтів.

Віцепрезидент з питань ланцюгів постачання Національної федерації роздрібної торгівлі Джонатан Голд, зазначив, що імпортери стурбовані можливістю введення додаткових зборів в майбутньому і змінами в розкладі рейсів суден. Вони можуть призвести до перебоїв у наданні послуг.

Цікаво! Китайські перевізники, такі як Cosco Shipping Holdings, не мають можливості уникнути цих зборів. Проте в нещодавньому повідомленні Cosco зазначила, що "наразі не планує вводити жодних додаткових зборів". Аналітики прогнозують, що збори збільшать витрати Cosco на 1,5 мільярда доларів у 2026 році.

За даними аналітиків у грудні щомісячний імпорт США, як очікується, впаде до найнижчого рівня за майже три роки.

Як зазначається, китайські перевізники є важливими для експортерів, оскільки вони обслуговують торговельні маршрути до найважливішого ринку американських фермерів – Китаю.

