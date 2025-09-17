Как тарифы против Китая повлияют на цены?

В текущих условиях морские перевозчики не могут перекладывать дополнительные расходы на клиентов, поскольку объемы торговых потоков снижаются, а компании ведут активную борьбу за долю рынка пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Впрочем, исполнительный директор Коалиции сельскохозяйственного транспорта США Питер Фридман, отметил, что в конце концов им все равно придется переложить дополнительные расходы из-за пошлин на других участников цепочки – клиентов.

Они сталкиваются с увеличением собственных внутренних расходов, что делает перевозки невыгодными,

– объяснил Фридман.

Важно! США планируют взимать сборы с судов, построенных, принадлежащих и эксплуатируемых Китаем, которые будут заходить в американские порты с 14 октября. В Офисе торгового представителя США отметили, что эти пошлины направлены на противодействие несправедливой торговой практике Китая в морской отрасли.

Как отмечается, Китай производит больше судов, чем любая другая страна.

На его верфи приходится около 29% контейнеровозов, находящихся в эксплуатации, и 70% контейнеровозов, находящихся на заказе, если измерять по вместимости.

Почему американские компании против пошлин?

В начале года сотни компаний и торговых ассоциаций обратились в Офис торгового представителя США с просьбой не вводить предложенные тогда сборы, которые должны были взиматься за каждый заход китайского судна в американский порт.

Они указывали на значительное увеличение стоимости доставки.

Примечательно! В апреле администрация президента США Дональда Трампа объявила о более мягких сборах, взимаемых с китайских судов за каждый рейс в США, и предоставила перевозчикам шестимесячный срок до их вступления в силу.

Как отмечается, после введения пошлин перевозчик будет платить от 1 до 2,7 миллиона долларов за доставку китайского контейнеровоза в США, способного перевезти эквивалент 10 тысяч контейнеров. Сборы будут ежегодно увеличиваться и к 2028 году составят от 1,9 до 7,4 миллиона долларов.

Как пошлины против Китая меняют морские перевозки?

Некоторые из крупнейших мировых морских перевозчиков, такие как французская CMA CGM и швейцарская Mediterranean Shipping, в течение последних месяцев выводили китайские суда с торговых маршрутов США и добавляли суда, построенные в таких странах, как Южная Корея.

Перестановки судов создают услуги, которые для перевозчиков больше не являются оптимальными с операционной точки зрения,

– отметил главный аналитик компании Xeneta Питер Сэнд.

Как отмечается, некоторые перевозчики уже связались с импортерами и экспортерами, чтобы сообщить, что пока они не будут взимать дополнительные сборы.

Хотя эта новая структура тарифов может создать определенные трудности, MSC не планирует вводить какие-либо дополнительные сборы, связанные с пошлинами, на данный момент. Тем не менее мы оставляем за собой право пересмотреть эту позицию, если в будущем изменятся расходы или нормативные требования,

– говорилось в недавнем сообщении MSC для клиентов.

Вице-президент по вопросам цепей поставок Национальной федерации розничной торговли Джонатан Голд, отметил, что импортеры обеспокоены возможностью введения дополнительных сборов в будущем и изменениями в расписании рейсов судов. Они могут привести к перебоям в предоставлении услуг.

Интересно! Китайские перевозчики, такие как Cosco Shipping Holdings, не имеют возможности избежать этих сборов. Однако в недавнем сообщении Cosco отметила, что "пока не планирует вводить никаких дополнительных сборов". Аналитики прогнозируют, что сборы увеличат расходы Cosco на 1,5 миллиарда долларов в 2026 году.

По данным аналитиков в декабре ежемесячный импорт США, как ожидается, упадет до самого низкого уровня за почти три года.

Как отмечается, китайские перевозчики важны для экспортеров, поскольку они обслуживают торговые маршруты к важнейшему рынку американских фермеров – Китая.

Что нужно знать о новых пошлинах США?