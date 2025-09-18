Производители автомобилей в США пока воздержались от повышения цен из-за новых тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Однако скоро ситуация может измениться.

Когда подорожают автомобили?

Со времени введения Трампом новых тарифов на автомобили в апреле 2025 года автопроизводители уже понесли дополнительные потери на миллиарды долларов, однако пока потребители не почувствовали резкого подорожания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Аналитики прогнозировали, что цены на автомобили резко подскочат до конца сентября. Однако этого не произошло, поскольку компании решили самостоятельно покрывать дополнительные расходы, а не перекладывать их на клиентов.

Средняя цена, рекомендованная производителями, на новые автомобили в США к середине августа повысилась менее чем на 1%.

Эта тенденция сохраняется и осенью – автопроизводители умеренно повышают цены на новые модели.

Склонность руководителей автомобильных компаний не перекладывать тарифные расходы на покупателей объясняется тем, что американские потребители могут не выдержать резкого подорожания после многолетнего роста цен на новые и подержанные автомобили,

– объясняют аналитики.

Однако сейчас, когда большинство тарифов Трампа остаются в силе, давление на автопром растет:

General Motors прогнозирует, что дополнительные расходы из-за тарифов Трампа в этом году вырастут до 5 миллиардов.

Ford ожидает роста расходов на уровне 3 миллиардов долларов.

У автомобильных компаний есть несколько способов, что компенсировать потери и не перекладывать их полностью на клиентов, в частности, они могут заставить поставщиков и дилеров платить больше. Тем более, что американский автопром пытается оставаться конкурентоспособным на мировом рынке.

Однако аналитики считают, что автопроизводители все равно вынуждены будут повышать цены на фоне новых тарифов.

По оценке бывшего руководителя GM Уоррена Брауна, компании начнут поднимать цены во второй половине года, чтобы защитить свою прибыль, хотя это и может снизить спрос и общие объемы продаж.

Аналитик CarGurus Кевин Робертс также считает, что компании будут больше фокусироваться на дорогих моделях с более высокой прибылью.

Конкуренция до сих пор высокая, и доля рынка чрезвычайно важна для производителей. Поэтому повышение цен будет очень постепенным,

– уверен дилер Скотт Кунес.

Впрочем, некоторые компании уже повышали цены на отдельные модели, произведенные в Мексике, в частности Ford, некоторые модели Subaru, а также люксовые бренды, как Porsche и Aston Martin.

Стоит знать! Кроме того, автопроизводители частично перекладывают дополнительные расходы на потребителей опосредованно, не повышая цены. В частности, плата за доставку к дилеру (destination fee) в 2025 году увеличилась на 8,5% – до наибольшего уровня за последние 10 лет.

Тарифы Трампа на автомобили: что известно?