Поки Трамп тішиться тарифами, американці все більше невдоволені економікою
- Опитування показало, що 57% американців незадоволені економічною політикою Трампа, а його загальний рейтинг схвалення впав до 38%.
- Трамп продовжує захищати запроваджені тарифи, стверджуючи, що вони приносять користь економіці США, попри зростання інфляції та вартості життя.
Президент США Дональд Трамп запровадив високі тарифи на імпорт для десятків країн і продовжує захищати нові мита. Однак прості американці жаліються на зростання вартості життя.
Як росте невдоволення політикою Трампа?
Нове опитування показало, що розчарування Трампом у США зростає. Вже 57% американців незадоволені його економічною політикою, передає 24 Канал з посиланням на Independent.
Лише 36% респондентів підтримали дії Трампа – це найнижчий показник за увесь час двох його президентських термінів.
Через слабку підтримку економічної політики президента, падає і загальний рейтинг схвалення Трампа. Наразі він становить лише 38% – найменше від 2021 року.
- За даними дослідження, близько 70% опитаних вважають, що вартість життя у їхніх районах мало доступна або зовсім недоступна.
- Приблизно третина респондентів зазначила, що їхнє фінансове становище у 2025 році погіршилось.
- А 52% учасників дослідження відповіли, що США зараз перебувають у стані рецесії.
Важливо! Третина американців наразі вважають, що економічна ситуація в країні у 2026 році лише погіршиться. Адже інфляція у США росте, а ціни підвищилися після запровадження нових тарифів.
Що Трамп говорить про економіку?
Втім, Трамп ігнорує зростання інфляції і продовжує захищати запроваджені тарифи, пише Fortune. У своїй промові до нації з нагоди завершення 11 місяців перебування на посаді він заявив, що його улюбленим словом є "тариф".
- Глава Білого дому наголосив, що тарифи, запроваджені проти таких країн, як Канада, Мексика, Бразилія та Індія, нібито принесли користь американській економіці. А нові митні ставки буцімто дали більше доходів, ніж очікувалося.
- Водночас Трамп запевнив, що ціни на продукти, автомобілі та інші товари знижуються, а його політика нібито допомагає контролювати інфляцію.
При цьому у всіх проблемах Трамп звинувачує свого попередника Джо Байдена. У своїй промові він заявив, що той залишив йому серйозну кризу після відходу з посади.
Зауважте! Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десай, відповідаючи на критику щодо економічної політики президента, зауважив що Трамп, мовляв, виграв вибори 2024 року саме тому, що зрозумів шкоду економічної політики Джо Байдена, і що зараз його програма "справді забезпечує бурхливий економічний розвиток, який американці відчули під час першого терміну".
Що відомо про тарифи Трампа?
Дональд Трамп наприкінці липня підписав указ про так звані "дзеркальні" тарифи, які стосуються більш ніж сорока країн. Згідно з документом, ставка мита на всі товари, що надходять до США, встановлена на рівні від 10% і до 41%.
Також Вашингтон і Європейський Союз погодили нові торгівельні правила. В рамках угоди більшість європейських товарів підлягають миту у 15%. Трамп представив цю угоду як "наймасштабнішу в історії".
Окремо Сполучені Штати запровадили підвищені тарифи у 50% на імпорт з Індії. Вони мають на меті покарати Індію за продовження закупівель російської нафти.
Наприкінці серпня Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними, однак дозволив залишити їх тимчасово чинними, щоб адміністрація мала час подати апеляцію до Верховного суду США.