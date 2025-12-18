Поки Трамп тішиться тарифами, американці все більше невдоволені економікою

Президент США Дональд Трамп запровадив високі тарифи на імпорт для десятків країн і продовжує захищати нові мита. Однак прості американці жаліються на зростання вартості життя.

Як росте невдоволення політикою Трампа?

Нове опитування показало, що розчарування Трампом у США зростає. Вже 57% американців незадоволені його економічною політикою, передає 24 Канал з посиланням на Independent.

Лише 36% респондентів підтримали дії Трампа – це найнижчий показник за увесь час двох його президентських термінів.

Через слабку підтримку економічної політики президента, падає і загальний рейтинг схвалення Трампа. Наразі він становить лише 38% – найменше від 2021 року.

За даними дослідження, близько 70% опитаних вважають, що вартість життя у їхніх районах мало доступна або зовсім недоступна.

Приблизно третина респондентів зазначила, що їхнє фінансове становище у 2025 році погіршилось.

А 52% учасників дослідження відповіли, що США зараз перебувають у стані рецесії.

Важливо! Третина американців наразі вважають, що економічна ситуація в країні у 2026 році лише погіршиться. Адже інфляція у США росте, а ціни підвищилися після запровадження нових тарифів.

Що Трамп говорить про економіку?

Втім, Трамп ігнорує зростання інфляції і продовжує захищати запроваджені тарифи, пише Fortune. У своїй промові до нації з нагоди завершення 11 місяців перебування на посаді він заявив, що його улюбленим словом є "тариф".

Глава Білого дому наголосив, що тарифи, запроваджені проти таких країн, як Канада, Мексика, Бразилія та Індія, нібито принесли користь американській економіці. А нові митні ставки буцімто дали більше доходів, ніж очікувалося.

Водночас Трамп запевнив, що ціни на продукти, автомобілі та інші товари знижуються, а його політика нібито допомагає контролювати інфляцію.

При цьому у всіх проблемах Трамп звинувачує свого попередника Джо Байдена. У своїй промові він заявив, що той залишив йому серйозну кризу після відходу з посади.

Зауважте! Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десай, відповідаючи на критику щодо економічної політики президента, зауважив що Трамп, мовляв, виграв вибори 2024 року саме тому, що зрозумів шкоду економічної політики Джо Байдена, і що зараз його програма "справді забезпечує бурхливий економічний розвиток, який американці відчули під час першого терміну".

Що відомо про тарифи Трампа?