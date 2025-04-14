Скасування мит США на електроніку тимчасове

Нещодавно Трамп скасував тарифи на імпортні смартфони, комп'ютери та іншу електроніку, однак така відстрочка від тарифів є лише тимчасовою. Незабаром на ці товари будуть накладені нові мита. Водночас Китай наполягає на повному скасуванні мит.

Чи справді США скасували тарифи на електроніку

Як заявляє міністр торгівлі США Говард Лутнік, такі товари найближчим часом, за місяць – два, підпадуть під дію "тарифів на напівпровідники", передає 24 Канал з посиланням на ABCnews.

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Лутнік зауважує, що продукти матимуть спеціальний тарифний фокус для того, щоб забезпечити їх повернення у виробництво на території США.

Нам потрібні напівпровідники, чипи, плоскі панелі - усе це має вироблятися в Америці,

– повідомив міністр торгівлі у програмі "This Week" телеканалу ABC.

Зверніть увагу! Зі слів Говарда Лутніка, США не можуть покладатися на Південно-Східну Азію в усьому, що забезпечує роботу електроніки.

Як відреагував Китай на тимчасове скасування мит

Водночас рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про звільнення смартфонів, комп'ютерів та чипів від нових мит в Китаї назвали невеликим кроком до виправлення помилок, повідомляє Bloomberg.

Крім того, Пекін закликає Вашингтон повністю скасувати тарифи.

Це невеликий крок США до виправлення своїх неправомірних дій односторонніх "взаємних тарифів",

– йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю.

Нагадуємо! У квітні Дональд Трамп запровадив на продукцію з Китаю 145% тариф. Китай відповів "дзеркальними тарифами". Однак наразі відбулося певне скасування з боку США мит на смартфони, комп'ютери та іншу електроніку.