"Люди давно цього хотіли": Трамп скасує особливе мито для Британії після візиту короля

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасує тарифи на шотландський віскі для Великої Британії. Це стане не лише важливою торгівельною поступкою Сполученому Королівству, але й має зміцнити зв'язки між країнами.

Чому Трамп скасовує мита для Британії?

Про скасування тарифів Трамп оголосив після чотириденного візиту британського короля Чарльза III та королеви Камілли до Америки, пише Politico.

Дональд Трамп Президент США На честь короля та королеви Сполученого Королівства, які щойно залишили Білий дім і незабаром повернуться до своєї чудової країни, я скасовую тарифи та обмеження на віскі.

Деталей рішення глава Білого дому одразу не повідомив. Однак згодом пояснив журналістам, що зняв усі обмеження для Шотландії та американського штату Кентуккі у сфері віскі та бурбону. Тож тепер давні партнери можуть знову вільно вести торгівлю.

Люди давно хотіли цього, адже між країнами існувала чудова торгівля, особливо у сфері використання дерев’яних бочок,

– додав Трамп.

І хоча сам президент алкоголю не вживає, однак скасування тарифів представив як крок для посилення співпраці між шотландськими та кентуккійськими виробниками алкоголю, а також як жест вдячності британській королівській родині.

Пізніше торговий представник США Джеймісон Грір зазначив, що це рішення стало частиною ширшої торгівельної угоди між країнами. Вона також передбачає розширення доступу на ринки для кількох важливих галузей, зокрема яловичини, фармацевтики та етанолу.

США та Велика Британія вирішили, що в процесі подальшої реалізації угоди Сполучені Штати нададуть пільговий доступ за митами для віскі, виробленого у Великій Британії, а також пільгові умови для інших американських і британських товарів,

– йдеться у заяві Гріра.

Важливо! У Букінгемському палаці, до речі, вже відреагували на скасування мита на віскі. Там заявили, що король Чарльз ІІІ висловлює щиру вдячність Трампу за рішення, яке матиме важливе значення для британської індустрії віскі.

Чому скасування мита важливе для Британії?

Мита на шотландський віскі тривалий час залишалися однією з головних торгівельних суперечок між США та Великою Британією, пише Bloomberg.

Шотландські виробники за підтримки американських компаній кілька місяців просували скасування 10% мита на віскі. Вони наполягали, що скасування тарифів буде вигідним для обох країн.

Річ у тім, що США залишаються найбільшим споживачем шотландського віскі. За даними Асоціації шотландського віскі, у 2025 році виробники експортували цього напою до США майже на 1 мільярд доларів.

З іншого боку, Шотландія щороку витрачає сотні мільйонів доларів на закупівлю дубових бочок у виробників з Кентуккі. Їх шотландські винокурні застосовують для зберігання та витримки віскі.

Ця угода є значним поштовхом для галузі. Виробники зможуть трохи легше зітхнути в період серйозного тиску на сектор,

– пояснив виконавчий директор асоціації Марк Кент.

Додамо, що любов Трампа до тарифів серйозно вдарила по галузі. За даними асоціації, експорт шотландського віскі до США у 2025 році впав на 15%.

Зауважте! Рішення Трампа скасувати тарифи, ймовірно, пов'язане ще й з його особливим ставленням до короля Чарльза ІІІ. У коментарі 24 Каналу політичний експерт Андрій Городницький пояснив, що американський президент набагато більше поважає британського монарха, ніж інших політиків, бо для нього "це щось надзвичайне".

Які відносини між США та Британією?

Рішення Трампа щодо мита стало важливою дипломатичною перемогою для Британії, яка намагається відновити так звані особливі відносини. зі США. Річ у тім що останнім часом двосторонні зв'язки між країнами значно охололи.

Останніми місяцями Трамп неодноразово критикував прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, зокрема, через розбіжності щодо війни в Ірані. Нещодавно глава Білого дому навіть пригрозив переглянути торгівельну угоду між країнами, яку вони уклали минулого року.

Також Трамп пригрозив запровадити проти Великої Британії "великі мита" на імпорт. у відповідь на британський податок на цифрові послуги.