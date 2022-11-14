Піднімуть чи ні: що буде з тарифами на світло для бізнесу

Попередньо, з грудня можуть збільшити тарифи на передачу та розподіл електроенергії. Що буде з тарифами на світло, читайте у тексті.

На скільки можуть зрости тарифи

Ще раніше енергорегулятор обговорював можливість щодо збільшення тарифів на передачу та розподіл електроенергії.

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Дане рішення перенесли на грудень 2022 року. Відтак, тариф на передачу може зрости на 9%, у порівнянні з чинним – з 345,64 гривні до 377,18 гривні за мегават-годину.

Найбільше зростання може бути в тарифі на диспетчерське управління, на 250% – 62,13 гривні до 218,25 гривні.

Ціна може зрости, але такого рішення ще не прийняли

Також можуть зрости і: для 1-го класу напругу в середньому на 62%, для 2-го класу напруги – на 56%.

Як розповідає 24 каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП, мова зараз йде про підвищення вартості розподілу електроенергії для Укренерго, що автоматично збільшить вартість електроенергії для обленерго.

Олег Попенко Експерт з ЖКП Проте рішення щодо збільшення вартості прайскепів приймає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Якого, до речі, ще не прийнято. Фактично, зараз стримується зростання вартості електроенергії для бізнесу.

За словами експерта, для відновлення енергетичної інфраструктури України потрібно сотні мільярдів гривень. Адже через російські обстріли зруйновано багато трансформаторних підстанцій, кожна з яких коштує по 3 – 7 мільйонів доларів.

Для відновлення потрібно великі кошти. Ці кошти планують частково залучити шляхом підняття вартості електроенергії,

– додає Попенко.

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Що буде з тарифами для населення

Нагадуємо, що тарифи на світло не зміняться до кінця опалювального сезону. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Наразі діє фіксований тариф для індивідуальних побутових споживачів:

1,44 гривні за кіловат-годин при споживанні до 250 гривні за кіловат-годин на місяць,

1,68 гривні за кіловат-годин при споживанні понад 250 гривні за кіловат-годин на місяць.

Якщо ж мовиться про колективних побутових споживачів, то ціна становить 1,68 гривні за кіловат-годин незалежно від обсягу споживання.