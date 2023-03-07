Чи можуть українцям раптово збільшити тариф на електроенергію у квітні

Ще на початку повномасштабного вторгнення уряд України заборонив підвищувати тарифи для населення. Однак на початку 2023 року почастішали обговорення щодо перегляду тарифів, зокрема на електроенергію.

Для чого підіймати ціни на світло

Нагадуємо, що про підняття тарифів спочатку заговорив голова НКРЕКП Констянтин Ущаповський, а згодом радник прем'єра-міністра Юрій Бойко.

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Попри це прем’єр-міністр Денис Шмигаль офіційно заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи залишаться без змін.

Але їхнє підвищення все ж потрібне, адже зруйновану інфраструктуру потрібно відновлювати, а коштів від українських енергокомпаній не достатньо, бо ті продають електроенергію за регульовано зниженими цінами.

Наразі в Україні діє два тарифи:

до 250 кіловатів – 1,44 гривні (з ПДВ) за 1 кіловат-годину;

понад 250 кіловатів — 1,68 гривні (з ПДВ).

Що буде з тарифами у квітні

Як розповів 24 Каналу Олег Попенко, експерт з житлово-комунальних послуг, пояснює, що спершу повинно бути відповідне рішення НКРЕКП про підняття тарифів. Отже, українців повинні завчасно попередити про підняття.

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Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Так було, наприклад, з переглядом тарифів на воду наприкінці 2022 року. Вони мали зрости у січні цьогоріч, однак нові тарифи НКРЕКП оприлюднила задовго до цього. Щоправда, згодом відомство скасувало своє ж рішення й залишило тарифи без змін.

Попенко зауважує, що стосується тарифів на електроенергію, то в планах НКРЕКП переглянути їх з 1 квітня цього року, однак наразі ніяких офіційних рішень ще немає.