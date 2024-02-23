6 гривень за кіловат-годину: чи зростуть тарифи на електроенергію з 1 березня

З 1 березня на українців чекає безліч змін у різних сферах й багато, хто хвилюється щодо підвищення тарифів. Наступного місяця точно не варто чекати на зростання вартості світла, але все ж воно скоро станеться.

Чи зміниться тариф на світло у березні

Нині тариф на електроенергію становить – 2,64 гривні за кіловат-годину. Ця сума не буде змінюватися до кінця опалювального сезону.

Читайте також Коли та як правильно подавати показники лічильника: важливі нюанси

Проте у коментарі для 24 Каналу Олег Попенко розповів, що після опалювального сезону, ціни на світло можуть зрости у два етапи і досягнути 6 гривень.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП Наскільки я знаю, у 2024 році планується, що ціни на електроенергію зростуть двічі за рік. Тобто одне зростання буде орієнтовно 1 травня – 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада. Як показує практика, от минулого року з 1 червня підняли тарифи перший раз, а потім 1 листопада вирішили не піднімати. Проте цього року в планах таке зростання тарифів є.

Тож, на його погляд, тарифи можуть зрости так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Відповідь Міненергетики

Герман Галущенко повідомив, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Це просто якесь вкидання. Він нічим не обґрунтований. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня.

Він додав, що відповідне рішення буде прийняте у квітні, після того, як уряд оцінить поточну ситуацію в енергетичному секторі.