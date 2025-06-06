Які тарифи на електроенергію чинні в Україні у червні

Уряд України продовжив дію ПСО на електроенергію. Він буде чинним до кінця жовтня 2025 року.

Тарифи на світло у червні

Це означає, що вартість електроенергії для населення у червні становить 4,32 гривні за кіловат-годин, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за гривні за кіловат-годин,

– написав Шмигаль.

Водночас незмінним залишиться "нічний тариф". Він і надалі становитиме 2,16 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо! Нічний тариф діє з 23 години вечора до 7 години ранку.