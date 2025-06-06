Які тарифи на електроенергію чинні в Україні у червні
- Уряд України продовжив дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року, зберігаючи тариф для населення на рівні 4,32 грн за кіловат-годину.
- Нічний тариф залишається на рівні 2,16 грн за кіловат-годину, а тризонні лічильники дозволяють платити менше в певні години.
Уряд України продовжив дію ПСО на електроенергію. Він буде чинним до кінця жовтня 2025 року.
Тарифи на світло у червні
Це означає, що вартість електроенергії для населення у червні становить 4,32 гривні за кіловат-годин, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Уряд продовжує дію ПСО на електроенергію до кінця жовтня 2025 року. Це означає, що громадяни й надалі будуть оплачувати електрику за незмінним тарифом – 4,32 грн за гривні за кіловат-годин,
– написав Шмигаль.
Водночас незмінним залишиться "нічний тариф". Він і надалі становитиме 2,16 гривні за кіловат-годину.
Нагадаємо! Нічний тариф діє з 23 години вечора до 7 години ранку.
Як платити менше за електрику?
Проте за допомогою тризонних лічильників за світло можна платити менше. Для таких осіб з 8 до 11 години та з 20 до 22 години тариф складає 6,48 гривні за кіловат-годину, а з 23 до 7 години – 1,73 гривні за кіловат-годину. А в інший час – 4,32 гривні за кіловат-годину.