В Міненерго розповіли, яка має бути ціна на електроенергію для населення

В Міністерстві енергетики заявили, що ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 гривень. Водночас тариф, який діє зараз, дозволяє провести необхідну ремонтну кампанію на енергооб’єктах.

Про тарифи для населення розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

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Підвищення тарифів на світло

Кошти, які отримають енергетики за рахунок підвищення тарифу, будуть спрямовані на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації електроенерії.

Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів Незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію,

– пояснила Світлана Гринчук.

В Міненерго наголосили, що підвищення тарифу є вимушеним кроком, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

Через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила приблизно 9 гігаватів потужностей. Зокрема, значно постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Заступниця міністра енергетики додала, що тариф для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год покриває виключно собівартість виробництва та передачу електроенергії побутовим споживачам.

Чинний тариф покриває собівартість виробництва 1 кВт-год двома державними енергокомпаніями – "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн,

– підкреслила Світлана Гринчук.

Чи зміняться тарифи на газ

Експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк повідомив, що після зростання вартості електроенергії також можуть зрости ціни й на газ.

Країні доведеться замінити вугілля розбитих ТЕС газом, і цей дуже хиткий баланс вимагатиме додаткових обсягів палива – його прийдеться імпортувати за вищою ціною.