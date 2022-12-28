Якими будуть тарифи на тепло і гарячу воду у 2023 році

З початком повномасштабної війни в Україні, уряд ввів мораторій на підвищення ряду тарифів, а згодом депутати підтримали законопроєкт №7427, який зафіксував їх до кінця війни. Однак це стосується не усіх тарифів.

Так, наприклад, 7427 не передбачає фіксацію тарифу на воду, а відтак НКРЕКП вже підготувала постанову, що передбачає підвищення у 2023 році.

До теми Тарифи на газ у 2023 році: чи платитимуть українці більше і коли чекати ринкові ціни

Чи зросте тариф на гарячу воду

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на тепло та гарячу воду для українців залишаться без змін, а в підприємств теплопостачання з'явиться можливість безперебійної роботи та ремонтів. Стримати подорожчання опалення та гарячої води у період опалювального сезону вдасться завдяки субвенціям у розмірі 14 мільярдів гривень, котрі отримали місцеві бюджети.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо.

Законопроєкт №7427 зафіксував ціну послуг із розподілу газу, теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання), послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Актуально Тарифи на газ у 2023 році: чи платитимуть українці більше і коли чекати ринкові ціни

Якими будуть тарифи на тепло

Тарифи на теплопостачання в Україні теж не підвищуватимуть. Розрахункова формула, котра діяла до війни буде чинна й у наступному році. Однак зауважимо, що тариф на теплоенергію у кожній області буде різнитись.

Торік українці для опалення будинку в середньому використовували 200 кубометрів газу, тож з урахуванням цього обсягу блакитного палива у грудні 2022 року сума в платіжці зросла до 1 592 гривень проти 1 266 гривень у грудні 2020 року.

У Києві вартість опалення для населення від "Київтеплоенерго" цього опалювального періоду становитиме 1 654,41 гривні за гігакалорію.

У Дніпрі теплопостачання від КП "Теплоенерго" коштуватиме 1 741,32 гривні за гігакалорію.

В Одесі за тарифом КП "Теплопостачання міста Одеса" опалення коштуватиме 1 813,94 гривні за гігакалорію.

У Харкові містяни обігріватимуться за тарифом від КП "Харківські теплові мережі", який складає 1 748,47 гривні за гігакалорію .

Тариф на розподіл газу / Інфографіка 24 каналу