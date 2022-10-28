Старт опалювального сезону: як зміняться тарифи на тепло, воду та електроенергію з 1 листопада

Уряд заборонив підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги до кінця війни. Однак деякі тарифи у листопаді можуть все-таки змінитись.

Ситуація з тарифами

Згідно з законом №7427 тарифи на опалення, газ та воду повинні бути збережені на рівні чинних станом на 24 лютого. Передбачається, що вони залишатимуться на цьому рівні до кінця воєнного положення та ще шість місяців після.

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Тариф на газ

Для тих хто не змінював річний фіксований тариф на місячний з 1 листопада нічого не зміниться. Споживачі й надалі будуть сплачувати за газ по вже звичному для них тарифу. Також не зміниться й вартість доставки газу.

Тариф від "Нафтогазу" складає 7,99 гривні за кубометр газу, а його клієнтами є 12,3 мільйона домогосподарств (сімей).

Нещодавно голова податкового комітету Данило Гетманцев розповів, що тарифи на газу можуть переглянути вже у квітні 2023 року. Ба більше, на його думку, тариф на рівні 7,99 гривні за кубометр газу "невиправдано дешево".

Опалення подорожчає

Цього опалювального сезону платіжки за тепло для населення можуть зрости. Річ у тім, що "Нафтогаз" торік продавав газ по 6,33 гривні, а в грудні цього року ціна становить 7,96 гривні за кубометр.

Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1592 гривні;

у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1266 гривні.

Ціна електроенергії з 1 листопада

Тариф на електроенергію для побутових споживачів повинні були переглянути 30 жовтня. У Міненерго пообіцяли не підвищувати тарифи для населення й додали, що відомство вже працює над продовженням спецзобов'язань із забезпечення населення електроенергією.

Ціна на гарячу та холодну воду з 1 листопада для всіх споживачів гарячої води та опалення залишається на рівні 24 лютого 2022 року.

Тож у листопаді тариф для населення, як і зазвичай, залежатиме від обсягу спожитих кіловатів:

сім'ї (домогосподарства), що споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць, платять за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживають понад 250 кіловат-годин – 1,68 гривні.

А от тариф на електроенергію для бізнесу з 1 листопада зросте. Згідно з проєктом НКРЕКП, тарифи будуть на рівні 6 гривень. Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко розповів, що фактично електроенергія буде коштувати для бізнесу на рівні 7 – 7,5 гривень.