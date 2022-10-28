Старт отопительного сезона: как изменятся тарифы на тепло, воду и электроэнергию с 1 ноября

Правительство запретило повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги до конца войны. Однако некоторые тарифы в ноябре могут измениться.

Ситуация с тарифами

Согласно закону №7427, тарифы на отопление, газ и воду должны быть сохранены на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Предполагается, что они будут оставаться на этом уровне до конца военного положения и еще шесть месяцев спустя.

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Тариф на газ

Для тех, кто не менял годовой фиксированный тариф на месячный, с 1 ноября ничего не изменится. Потребители и дальше будут платить за газ по уже привычному для них тарифу. Также не изменится стоимость доставки газа.

Тариф от "Нефтегаза" составляет 7,99 гривны за кубометр газа, а его клиентами являются 12,3 миллиона домохозяйств (семей).

Недавно глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал, что тарифы на газ могут пересмотреть уже в апреле 2023 года. Более того, по его мнению, тариф на уровне 7,99 гривны за кубометр газа "неоправданно дешево".

Отопление подорожает

В этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения могут вырасти. Дело в том, что "Нафтогаз" в прошлом году продавал газ по 6,33 гривны, а в декабре этого года цена составляет 7,96 гривны за кубометр.

Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022-го платежка за газ составит 1 592 гривны;

в то время как в декабре 2021-го она была всего 1 266 гривны.

Цена электроэнергии с 1 ноября

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей должен был быть пересмотрен 30 октября. В Минэнерго пообещали не повышать тарифы для населения и добавили, что ведомство уже работает над продолжением спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией.

Цена на горячую и холодную воду для всех потребителей горячей воды и отопления с 1 ноября остается на уровне 24 февраля 2022 года.

Поэтому в ноябре тариф для населения, как обычно, будет зависеть от объема потребленных киловатт:

семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;

те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

А вот тариф на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября вырастет. Согласно проекту НКРЭКУ, тарифы будут на уровне 6 гривен. Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко рассказал, что фактически электроэнергия будет стоить для бизнеса на уровне 7 – 7,5 гривны.