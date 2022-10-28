Старт отопительного сезона: как изменятся тарифы на тепло, воду и электроэнергию с 1 ноября
Правительство запретило повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги до конца войны. Однако некоторые тарифы в ноябре могут измениться.
Ситуация с тарифами
Согласно закону №7427, тарифы на отопление, газ и воду должны быть сохранены на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Предполагается, что они будут оставаться на этом уровне до конца военного положения и еще шесть месяцев спустя.
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Тариф на газ
Для тех, кто не менял годовой фиксированный тариф на месячный, с 1 ноября ничего не изменится. Потребители и дальше будут платить за газ по уже привычному для них тарифу. Также не изменится стоимость доставки газа.
- Тариф от "Нефтегаза" составляет 7,99 гривны за кубометр газа, а его клиентами являются 12,3 миллиона домохозяйств (семей).
Отопление подорожает
В этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения могут вырасти. Дело в том, что "Нафтогаз" в прошлом году продавал газ по 6,33 гривны, а в декабре этого года цена составляет 7,96 гривны за кубометр.
Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:
- в декабре 2022-го платежка за газ составит 1 592 гривны;
- в то время как в декабре 2021-го она была всего 1 266 гривны.
Цена электроэнергии с 1 ноября
Поэтому в ноябре тариф для населения, как обычно, будет зависеть от объема потребленных киловатт:
- семьи (домохозяйства), потребляющие менее 250 киловатт-часов в месяц, платят по тарифу 1,44 гривны за киловатт-час;
- те, кто потребляет более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.
А вот тариф на электроэнергию для бизнеса с 1 ноября вырастет. Согласно проекту НКРЭКУ, тарифы будут на уровне 6 гривен. Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко рассказал, что фактически электроэнергия будет стоить для бизнеса на уровне 7 – 7,5 гривны.Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.