Росія підвищує тарифи на електроенергію для жителів окупованих територій. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Як зміняться тарифи на ТОТ?

Тариф зросте з 1 жовтня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Ціни на електрику збільшиться на 30–50%. І ця ціна значно більша, ніж у більшості російських регіонів.

У ЦПД пояснили, що протягом усіх років окупації Кремль використовував штучно занижені тарифи на комунальні послуги. Таким чином Москва хотіла використати інструмент пропаганди, намагаючись демонструвати "хороше життя при Росії".

Низькі тарифи мали створити ілюзію "турботи" окупаційної влади про людей,

– йдеться у повідомленні.

Однак наразі Росія більше не має ресурсів на утримання низьких тарифів. Через зростання бюджетного дефіциту та прагнення фінансувати війну проти України, Москва поступово скасовує "пільги" для ТОТ та підвищує тарифи до загальноросійського або й навіть вищого рівня.

Водночас якість життя на окупованих Росією територіях далека навіть від російських стандартів:

зруйнована інфраструктура; перебої з електрикою; відсутність водопостачання тощо.

Зауважте! Росія вимагає платити, "як у Москві", але не забезпечує навіть базових умов для життя на тимчасово окупованих територіях.

Що ще відомо про підвищення тарифів на ТОТ?

Раніше видання "Радіо Свобода" писало про майбутній зріст тарифів. Однак для Донецької та Луганської областей. Окупаційна "влада" називає подібні зміни "поетапною індексацією до загальноросійських стандартів".

Зокрема на початку 2025 року на ТОТ вже переглядали тарифи. І з 1 липня платіжка дійсно зросла. В середньому вона збільшилась майже на 30%.

Зверніть увагу! Таким чином росіяни хочуть зібрати кошти з мешканців окупованих територій, аби компенсувати недостачу грошей у бюджеті.

Які події відбуваються на ТОТ?