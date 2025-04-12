Телефони й комп'ютери будуть звільнені від тарифів Трампа, – CNBC

Напередодні Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт з Китаю до 145%. Однак, смартфони, комп'ютери й не тільки будуть звільнені від нових мит США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Смартфони й комп'ютери будуть звільнені від нових тарифів

Згідно з новими інструкціями Митної та прикордонної служби США, смартфони та комп'ютери є одними з багатьох технологічних пристроїв і компонентів, що будуть звільнені від взаємних тарифів, запроваджених Трампом.

Вказівки, опубліковані пізно ввечері п'ятниці, з'явилися після того, як президент на початку цього місяця ввів 145% тарифи на продукцію з Китаю. Це загрожувало технологічним гігантам як Apple, що виробляє iPhone та більшість інших своїх продуктів у Китаї.

До речі, нові інструкції також передбачають винятки для іншої електроніки. Зокрема ноутбуків, напівпровідників, сонячних батарей, плоских телевізорів, флешнакопичувачів, карт пам'яті та твердотільних накопичувачів, які використовують для зберігання даних.

Видання припустило, що ці товари з часом можуть бути обкладені додатковими митами. Однак, швидше за все, вони будуть набагато нижчими, ніж 145%, які Трамп наклав на товари з Китаю.

Також журналісти зауважили, що винятки – це перемога для таких технологічних компаній як Apple, що виробляє понад 80% своєї продукції в Китаї. За даними Evercore ISI, країна виробляє 80% iPad і понад половину комп'ютерів Mac.

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Цікаво, що зп кілька днів після оголошення президентом США тарифів компанія Apple втратила понад 640 мільярдів доларів ринкової вартості.