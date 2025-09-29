Економіка Японії поступово відновлюється, хоч і помірними темпами. Однак торгівельна політика США сповільнює розвиток, особливо в автомобільному секторі.

Що відбувається з економікою Японії?

У понеділок японський уряд підвищив оцінку приватних витрат і капіталовкладень, однак попередив про ризики для економіки через торгівельну політику США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Економіка Японії відновлюється помірно, хоча вплив торгівельної політики США проявляється головним чином в автомобільній промисловості,

– йдеться у звіті канцелярії японського Кабміну.

У період з квітня по червень 20255 року економіка Японії зросла швидше, ніж очікувалося.

Позитивна динаміка зберігається п’ятий квартал поспіль.

У новому економічному звіті японський уряд уперше від серпня 2024 року підвищив оцінку споживчих витрат.

Приватне споживання, яке становить понад половину японської економіки, показало "ознаки пожвавлення" на тлі укладання торгівельної угоди зі США.

Також "помірно відновлюються" капітальні інвестиції завдяки збільшенню вкладень у виробниче обладнання та цифрові технології.

Це перше підвищення оцінки з березня 2024 року,

– наголошує видання.

Втім нові мита Трампа та політична невизначеність можуть ускладнити ухвалення рішень уряду напередодні виборів лідера Ліберально-демократичної партії, які мають відбутися на початку жовтня.

Чому тарифи тиснуть на автопром Японії?

У торгівельній угоді Вашингтона та Токіо, укладеній в липні, США погодилися на 15% мита на японський імпорт замість початкових 27,5%.

Тоді, як пише Reuters, автовиробники позитивно відреагували на цю угоду – акції компаній різко підскочили.

Проте вплив нових тарифів все одно виявився значним, особливо для автомобільного сектору, оскільки вони суттєво перевищують попередню ставку у 2,5%.