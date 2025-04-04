Тарифи Трампа загрожують виробництву озброєння та збереженню союзників США

Тарифи Дональда Трампа — це не лише економічний, а й безпековий виклик. Якщо реалізувати його програму в запланованому вигляді, то вона може заплутати глобальні ланцюги постачання, які Пентагон будував десятиліттями.

Тарифи Трампа загрожують виробництву озброєння США

Крім того, програма здатна зробити американську зброю дорожчою та ускладнити міжнародні зусилля з протидії Китаю, такі як спільні проєкти з будівництва підводних човнів із Великою Британією та Австралією, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Підхід США у стилі "все самі", у поєднанні з цими загрозами, може змусити скептично налаштованих партнерів шукати інші варіанти співпраці. Це також підірве індустрію, яка постачає озброєння у багато країн світу, руйнуючи довіру у глобальних оборонних відносинах, які довгий час приносили вигоду Вашингтону та його союзникам.

Чому Трампу не вдасться реалізувати бажане? Трамп подає свій тарифний план як трансформаційний крок для вирівнювання торгівлі та повернення втрачених доходів. Але він ризикує зруйнувати інші свої обіцянки: перетворити США на промислову державу, мінімізувати вплив Китаю.

У виконавчому указі про введення тарифів Білий дім заявив, що США мають виробляти комплектуючі "без надмірної залежності від імпорту ключових компонентів". Та це набагато легше написати на папері, ніж реалізувати.

Пентагон десятиліттями будував і фінансував глобальну мережу постачальників і компаній, які тепер потрапляють під дію тарифів. Без винятків для оборонної галузі адміністрація може знищити значну частину цієї роботи та затримати виробництво зброї як для США, так і для іноземних покупців.

Глобальні тарифи — від 20% на імпорт із ЄС до 10% на товари з Великої Британії та Австралії — можуть зруйнувати давні й успішні оборонні партнерства. Наприклад, проєкт винищувача F-35, яким користуються 20 країн, а також ракетні програми з Норвегією та Ізраїлем.

Ці проєкти — ключові для оборони Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Там союзники намагаються випередити непередбачувану Росію та модернізований Китай.

Цікаво! Одна з особливо перспективних ініціатив епохи Байдена — партнерство AUKUS зі створення атомних підводних човнів — може розвалитися, якщо ціни на комплектуючі надто зростуть.

Чому США збільшили тарифи

Адміністрація сподівається створити більше робочих місць у США, замінюючи імпорт власним виробництвом. Але компаніям може не вистачити працівників.

Оборонна галузь уже роками постає перед труднощами через конкуренцію з іншими виробниками та сферою послуг, яка часто пропонує кращу оплату та стабільність. До того ж складність оборонного виробництва означає множинне обкладання митом.

Зокрема сенатор Марк Келлі (демократ з Аризони) зауважив, що продукція оборонного сектора може перетинати кордони кілька разів під час збирання, що веде до накладання кількох тарифів. Тому бізнес-групи вимагають зробити виняток для оборонної галузі, щоб уникнути зриву постачань і зростання вартості.

Важливо! Водночас союзники США усвідомлюють нову реальність і намагаються збільшити власне виробництво.