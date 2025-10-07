Президент Дональд Трамп оголосив нові тарифи у розмірі 25%. Мито запровадять на всі середні та великі вантажні автомобілі, що імпортуються до США.

Які автомобілі обкладуть новим митом?

Новий тариф запрацює з 1 листопада 2025 року і суттєво посилить політику Трампа щодо захисту американських компаній від іноземної конкуренції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

За словами президента, нові мита принесуть користь найбільшим виробникам вантажних автомобілів у США, на кшталт, Peterbilt і Kenworth, що належать Paccar, та Freightliner, що належить Daimler Truck.

Втім, нові мита торкнуться широкого переліку вантажівок. До категорії великих транспортних засобів у США відносять:

тягачі;

вантажівки для доставки.

транспорт комунальних служб;

сміттєвози;

важку будівельну техніку;

та навіть шкільні автобуси.

Торгово-промислова палата США раніше виступила проти цих тарифів та закликала Міністерство торгівлі не запроваджувати їх. У відомстві наголосили, що 5 основних країн імпорту вантажівок є союзниками або близькими партнерами США та не загрожують національній безпеці країни.

Зокрема, до найбільших імпортерів належать:

Мексика;

Канада;

Японія;

Німеччина;

Фінляндія.

Разом з тим США підписали торгівельні угоди з ЄС та Японією, у межах яких погодили 15% тарифи на легкові автомобілі. Однак наразі неясно, чи поширюватиметься ця ставка на великі та середні вантажівки.

Важливо! Минулого місяця Трамп уже анонсував запровадження нових тарифів на імпорт автомобілів з великою вантажністю з 1 жовтня. Тоді, за даними Reuters, президент пояснив ці заходи міркуваннями національної безпеки.

Хто найбільше постраждає від нових мит?

Найбільшого удару нові мита завдадуть по Мексиці, яка є головним експортером середніх і великовантажних автомобілів до США. За офіційною статистикою, імпорт такого транспорту із Мексики втричі виріс з 2019 року і зараз складає близько 340 тисяч одиниць.

Проте нові тарифи можуть зачепити й американського виробника Stellantis. Вона є материнською компанією Chrysler, яка виробляє Ram і комерційні фургони в Мексиці.

Шведська Volvo Group також інвестує 700 мільйонів доларів у будівництво заводу важких вантажівок у мексиканському Монтерреї і планує запустити його у 2026 році.

Варто знати! Мексика виступила проти нових мит. Вона звернулася до Міністерства торгівлі США і заявила, що всі експортовані до США мексиканські вантажівки містять у середньому 50% американських комплектуючих, зокрема дизельні двигуни.

Які ще нові тарифи планує Дональд Трамп?