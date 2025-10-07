Укр Рус
Економіка Новини економіки Під ударом навіть шкільні автобуси: Трамп вводить нове мито з 1 листопада
7 жовтня, 08:51
4

Під ударом навіть шкільні автобуси: Трамп вводить нове мито з 1 листопада

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Президент Трамп оголосив нові тарифи у розмірі 25% на імпорт середніх та великих вантажних автомобілів до США, які набудуть чинності з 1 листопада 2025 року.
  • Ці нові тарифи Трампа найбільше вдарять по Мексиці, яка є головним експортером таких автомобілів до США, а також можуть зачепити американську компанію Stellantis, яка виробляє автомобілі в Мексиці.

Президент Дональд Трамп оголосив нові тарифи у розмірі 25%. Мито запровадять на всі середні та великі вантажні автомобілі, що імпортуються до США.

Які автомобілі обкладуть новим митом? 

Новий тариф запрацює з 1 листопада 2025 року і суттєво посилить політику Трампа щодо захисту американських компаній від іноземної конкуренції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Ціни на техніку, меблі та товари в США ростуть: як це пов'язано з митами Трампа 

За словами президента, нові мита принесуть користь найбільшим виробникам вантажних автомобілів у США, на кшталт, Peterbilt і Kenworth, що належать Paccar, та Freightliner, що належить Daimler Truck.

Втім, нові мита торкнуться широкого переліку вантажівок. До категорії великих транспортних засобів у США відносять:

  • тягачі;
  • вантажівки для доставки.
  • транспорт комунальних служб;
  • сміттєвози;
  • важку будівельну техніку;
  • та навіть шкільні автобуси. 

Торгово-промислова палата США раніше виступила проти цих тарифів та закликала Міністерство торгівлі не запроваджувати їх. У відомстві наголосили, що 5 основних країн імпорту вантажівок є союзниками або близькими партнерами США та не загрожують національній безпеці країни. 

Зокрема, до найбільших імпортерів належать: 

  • Мексика;
  • Канада;
  • Японія;
  • Німеччина;
  • Фінляндія. 

Разом з тим США підписали торгівельні угоди з ЄС та Японією, у межах яких погодили 15% тарифи на легкові автомобілі. Однак наразі неясно, чи поширюватиметься ця ставка на великі та середні вантажівки. 

Важливо! Минулого місяця Трамп уже анонсував запровадження нових тарифів на імпорт автомобілів з великою вантажністю з 1 жовтня. Тоді, за даними Reuters, президент пояснив ці заходи міркуваннями національної безпеки.

Хто найбільше постраждає від нових мит? 

Найбільшого удару нові мита завдадуть по Мексиці, яка є головним експортером середніх і великовантажних автомобілів до США. За офіційною статистикою, імпорт такого транспорту із Мексики втричі виріс з 2019 року і зараз складає близько 340 тисяч одиниць.

  • Проте нові тарифи можуть зачепити й американського виробника Stellantis. Вона є материнською компанією Chrysler, яка виробляє Ram і комерційні фургони в Мексиці.
  • Шведська Volvo Group також інвестує 700 мільйонів доларів у будівництво заводу важких вантажівок у мексиканському Монтерреї і планує запустити його у 2026 році.

Варто знати! Мексика виступила проти нових мит. Вона звернулася до Міністерства торгівлі США і заявила, що всі експортовані до США мексиканські вантажівки містять у середньому 50% американських комплектуючих, зокрема дизельні двигуни.

Які ще нові тарифи планує Дональд Трамп?

  • Трамп також нещодавно оголосив про запровадження 100% мита на всі брендовані та запатентовані лікарські засоби, що імпортуються до США. Нові тарифи стосуватимуться будь-яких фармацевтичних продуктів, якщо компанія-виробник не розпочала будівництво власного заводу на території Сполучених Штатів. 

  • Крім того, президент запровадив 10% мито на імпорт деревини та пиломатеріалів, а також встановив 25% тарифи на постачання кухонних шаф, ванн і м’яких меблів. Згідно з його розпорядженням, ці обмеження почнуть діяти з 14 жовтня, однак уже з 1 січня наступного року ставки суттєво зростуть. 

  • Також Дональд Трамп повідомив про намір запровадити 100% мито на всі фільми, зняті за межами США та ввезені до країни. Цей крок він пояснив необхідністю підтримки американської кіноіндустрії.