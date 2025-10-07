Під ударом навіть шкільні автобуси: Трамп вводить нове мито з 1 листопада
- Президент Трамп оголосив нові тарифи у розмірі 25% на імпорт середніх та великих вантажних автомобілів до США, які набудуть чинності з 1 листопада 2025 року.
- Ці нові тарифи Трампа найбільше вдарять по Мексиці, яка є головним експортером таких автомобілів до США, а також можуть зачепити американську компанію Stellantis, яка виробляє автомобілі в Мексиці.
Президент Дональд Трамп оголосив нові тарифи у розмірі 25%. Мито запровадять на всі середні та великі вантажні автомобілі, що імпортуються до США.
Які автомобілі обкладуть новим митом?
Новий тариф запрацює з 1 листопада 2025 року і суттєво посилить політику Трампа щодо захисту американських компаній від іноземної конкуренції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
За словами президента, нові мита принесуть користь найбільшим виробникам вантажних автомобілів у США, на кшталт, Peterbilt і Kenworth, що належать Paccar, та Freightliner, що належить Daimler Truck.
Втім, нові мита торкнуться широкого переліку вантажівок. До категорії великих транспортних засобів у США відносять:
- тягачі;
- вантажівки для доставки.
- транспорт комунальних служб;
- сміттєвози;
- важку будівельну техніку;
- та навіть шкільні автобуси.
Торгово-промислова палата США раніше виступила проти цих тарифів та закликала Міністерство торгівлі не запроваджувати їх. У відомстві наголосили, що 5 основних країн імпорту вантажівок є союзниками або близькими партнерами США та не загрожують національній безпеці країни.
Зокрема, до найбільших імпортерів належать:
- Мексика;
- Канада;
- Японія;
- Німеччина;
- Фінляндія.
Разом з тим США підписали торгівельні угоди з ЄС та Японією, у межах яких погодили 15% тарифи на легкові автомобілі. Однак наразі неясно, чи поширюватиметься ця ставка на великі та середні вантажівки.
Важливо! Минулого місяця Трамп уже анонсував запровадження нових тарифів на імпорт автомобілів з великою вантажністю з 1 жовтня. Тоді, за даними Reuters, президент пояснив ці заходи міркуваннями національної безпеки.
Хто найбільше постраждає від нових мит?
Найбільшого удару нові мита завдадуть по Мексиці, яка є головним експортером середніх і великовантажних автомобілів до США. За офіційною статистикою, імпорт такого транспорту із Мексики втричі виріс з 2019 року і зараз складає близько 340 тисяч одиниць.
- Проте нові тарифи можуть зачепити й американського виробника Stellantis. Вона є материнською компанією Chrysler, яка виробляє Ram і комерційні фургони в Мексиці.
- Шведська Volvo Group також інвестує 700 мільйонів доларів у будівництво заводу важких вантажівок у мексиканському Монтерреї і планує запустити його у 2026 році.
Варто знати! Мексика виступила проти нових мит. Вона звернулася до Міністерства торгівлі США і заявила, що всі експортовані до США мексиканські вантажівки містять у середньому 50% американських комплектуючих, зокрема дизельні двигуни.
Які ще нові тарифи планує Дональд Трамп?
Трамп також нещодавно оголосив про запровадження 100% мита на всі брендовані та запатентовані лікарські засоби, що імпортуються до США. Нові тарифи стосуватимуться будь-яких фармацевтичних продуктів, якщо компанія-виробник не розпочала будівництво власного заводу на території Сполучених Штатів.
Крім того, президент запровадив 10% мито на імпорт деревини та пиломатеріалів, а також встановив 25% тарифи на постачання кухонних шаф, ванн і м’яких меблів. Згідно з його розпорядженням, ці обмеження почнуть діяти з 14 жовтня, однак уже з 1 січня наступного року ставки суттєво зростуть.
Також Дональд Трамп повідомив про намір запровадити 100% мито на всі фільми, зняті за межами США та ввезені до країни. Цей крок він пояснив необхідністю підтримки американської кіноіндустрії.